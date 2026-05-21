Kos pozdravila usvajanje izbornih zakona u Srbiji: Prvi korak ka slobodnim i poštenim izborima Komesarka za proširenje EU poručila je da Srbija sada treba usvojiti i ključne zakone o borbi protiv korupcije i finansiranju političkih aktivnosti

Komesarka Evropske unije (EU) za proširenje Marta Kos pozdravila je u četvrtak usvajanje četiri izborna zakona od strane Skupštine Srbije, poručivši da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima, javlja Anadolu.



"Pozdravljam usvajanje četiri izborna zakona od strane Srbije nakon preporuka Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR)", napisala je Kos na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.



Poručila je da je "ovo prvi važan korak u podršci slobodnim i poštenim izborima".

"Nastavljamo blisko sarađivati ​​sa srbijanskim vlastima u cilju usvajanja dva ključna preostala zakona o borbi protiv korupcije i finansiranju političkih aktivnosti", dodala je Kos.



Skupština Srbije usvojila je u srijedu set izbornih zakona - dopune Zakona o izboru predsjednika države, izmjene i dopune Zakona o izboru narodnih zastupnika, izmjene i dopune Zakona o lokalnim izborima i izmjene i dopune Zakona o Ustavnom sudu.

