Konaković u Briselu: BiH ostaje posvećena EU putu i jačanju regionalne sigurnosti

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković poručio je u ponedjeljak u Briselu da je BiH u potpunosti posvećena evropskom putu i jačanju regionalne sigurnosti, tokom sastanka ministara vanjskih poslova Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana.

Sastanak je održan na poziv visoke predstavnice EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kallas, uoči sjednice Vijeća za vanjske poslove Evropska unija.

Konaković je istakao da stabilnost Zapadnog Balkana ne može biti odvojena od šire evropske sigurnosne arhitekture, naglasivši da politika proširenja EU ostaje ključni instrument dugoročne stabilnosti regiona.

On je naveo da se BiH tokom 2025. godine u potpunosti uskladila sa Zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU, te da je trend usklađivanja nastavljen i u 2026. godini.

Govoreći o sigurnosnim izazovima, Konaković je ukazao na posljedice rata u Ukrajini i potrebu jačanja otpornosti na hibridne prijetnje i vanjsko uplitanje.

U tom kontekstu naglasio je važnost kontinuirane međunarodne podrške Dejtonskom mirovnom sporazumu i institucijama BiH, posebno uoči rasprava u Vijeću sigurnosti UN-a.

Posebno je upozorio na političke rizike u izbornoj godini i potrebu očuvanja stabilnosti i institucionalnog kontinuiteta, ističući značaj Ureda visokog predstavnika (OHR) za očuvanje mira.

Konaković je pozvao države članice EU da podrže integritet OHR-a i učestvuju u procesu imenovanja novog visokog predstavnika, uz naglašenu ulogu Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC).

Na marginama sastanka, Konaković je učestvovao i na sastanku Međunarodne koalicije za povratak ukrajinske djece, gdje je izrazio snažnu podršku toj inicijativi.

Govoreći iz iskustva BiH, podsjetio je na stradanje djece tokom opsade Sarajeva i agresije na BiH, navodeći da je prošle sedmice u Sarajevu obilježen Dan sjećanja na 1.601 ubijeno dijete.

„Svako dijete je važno, svako ime je važno, a svako dijete odvojeno od svoje porodice predstavlja ranu za čovječanstvo u cjelini“, poručio je Konaković, saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.