Konaković u Alžiru: Jačanje energetskog partnerstva i konkretnih ekonomskih projekata

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se tokom službene posjete Alžiru sa premijerom Sifijem Ghriebom i ministrom energetike, rudarstva i obnovljivih izvora energije Mohamedom Arkabom, a fokus razgovora bio je na jačanju bilateralnih odnosa i unapređenju ekonomske saradnje.

Iz Ministarstva vanjskih poslova BiH je saopćeno da je tokom sastanaka potvrđeno da Bosna i Hercegovina i Alžir imaju veoma dobre i prijateljske odnose, uz obostranu spremnost za njihovo dalje produbljivanje, posebno u oblastima od zajedničkog interesa.

Konaković je istakao da posjeta potvrđuje snažno partnerstvo dviju zemalja i spremnost za intenziviranje saradnje, naročito u sektorima energetike, namjenske industrije, gasne infrastrukture i poljoprivrede. Ukazao je i na značaj nedavno održanih Dana otvorenih vrata ekonomske saradnje u Sarajevu, kao i Ekonomskog foruma kao platforme za povezivanje poslovnih zajednica i realizaciju konkretnih projekata.

Posebno je naglasio dugogodišnje prisustvo kompanije Energoinvest na alžirskom tržištu, koja već decenijama realizira značajne projekte i doprinosi jačanju ekonomskih veza između dvije zemlje.

Premijer Ghrieb istakao je da Alžir pridaje poseban značaj odnosima s Bosnom i Hercegovinom te je izrazio spremnost za izgradnju obostrano korisnog partnerstva, s fokusom na ekonomski razvoj i konkretne projekte.

Na sastanku s ministrom Arkabom razgovarano je o unapređenju saradnje u oblastima energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i infrastrukturnih projekata, pri čemu je naglašeno da energetika predstavlja jedan od ključnih stubova bilateralnih odnosa.

Sagovornici su istakli da susreti predstavljaju važan korak ka jačanju energetske sigurnosti, uključujući i mogućnosti saradnje u snabdijevanju prirodnim plinom, posebno u kontekstu potrebe diverzifikacije izvora energije.

Također je naglašeno da Alžir predstavlja značajnu ulaznu tačku ka afričkom tržištu, dok Bosna i Hercegovina nudi potencijale interesantne za alžirske partnere.

Istaknuta je spremnost Bosne i Hercegovine za prelazak na aktivnije ekonomsko partnerstvo zasnovano na konkretnim projektima, uz napomenu da usklađivanje sa standardima Evropske unije dodatno podstiče unapređenje saradnje.