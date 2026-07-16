Ministar vanjskih poslova istakao da Bosna i Hercegovina najoštrije osuđuje politički motivisan terorizam i sve oblike ekstremističkog djelovanja usmjerenog protiv demokratskih institucija, ustavnog poretka i vladavine prava

Konaković učestvovao na sastanku o porastu političkog terorizma u Washingtonu Ministar vanjskih poslova istakao da Bosna i Hercegovina najoštrije osuđuje politički motivisan terorizam i sve oblike ekstremističkog djelovanja usmjerenog protiv demokratskih institucija, ustavnog poretka i vladavine prava

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je u srijedu u Washingtonu na ministarskom sastanku posvećenom zabrinjavajućem ponovnom porastu političkog terorizma, održanom na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Marca Rubija.



Konaković je istakao da Bosna i Hercegovina najoštrije osuđuje politički motivisan terorizam i sve oblike ekstremističkog djelovanja usmjerenog protiv demokratskih institucija, ustavnog poretka i vladavine prava, naglasivši da terorizam nikada ne može biti prihvatljivo sredstvo političkog djelovanja niti instrument za ostvarivanje političkih ciljeva.



Podsjetio je da iskustvo Bosne i Hercegovine pokazuje kako organizovani politički ekstremizam, ukoliko se na vrijeme ne prepozna i zaustavi, može prerasti iz zapaljive retorike u nasilje s razornim posljedicama. Naglasio je da sistematski napadi na ustavni poredak, demokratske institucije i vladavinu prava nikada ne smiju biti relativizirani niti predstavljani kao uobičajeni politički sukobi, jer upravo slabljenje institucija otvara prostor za djelovanje ekstremističkih aktera.



Upozorio je da se Bosna i Hercegovina i danas suočava s kontinuiranim pokušajima podrivanja državnih institucija, secesionističkom retorikom i djelovanjem koje ugrožava ustavni poredak uspostavljen Dejtonskim mirovnim sporazumom.



Istakao je da takve politike produbljuju političku polarizaciju, povećavaju sigurnosne rizike i predstavljaju prijetnju miru i stabilnosti Bosne i Hercegovine, ali i cijelog regiona Zapadnog Balkana, saopčeno je Konakovićevog kabineta.



"Konaković ukazao je na djelovanje predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, istakavši da njegova dugogodišnja secesionistička politika, kontinuirani napadi na institucije Bosne i Hercegovine i otvoreno političko usklađivanje s interesima Ruske Federacije predstavljaju jednu od najozbiljnijih prijetnji ustavnom poretku i sigurnosti Bosne i Hercegovine. Naglasio je da pokušaji da se takva politika međunarodnim partnerima predstavi kao prozapadna stoje u potpunoj suprotnosti s njenim stvarnim djelovanjem, dok orkestrirana kampanja secesionističkih aktera i njihovih lobista, zasnovana na širenju lažnih narativa i podrivanju državnih institucija, ima za cilj oslabiti

međunarodnu podršku Bosni i Hercegovini i njen demokratski poredak", navodi se u saopćenju.

Zaključio je da uspješna borba protiv politički motivisanog terorizma podrazumijeva, ne samo odlučan odgovor na sigurnosne prijetnje već i pravovremeno prepoznavanje i suzbijanje pojava koje stvaraju prostor za njihovu eskalaciju.



Sastanak, čiji je domaćin bio State Department, okupio je ministre i visoke zvaničnike iz 65 država s ciljem jačanja međunarodne saradnje u borbi protiv terorizma i drugih savremenih sigurnosnih prijetnji. U fokusu razgovora bili su aktuelni sigurnosni izazovi, jačanje razmjene informacija i obavještajnih podataka, zaštita kritične infrastrukture, sigurnost granica, prekid finansiranja terorističkih mreža te unapređenje koordinisanog međunarodnog odgovora na nove oblike politički motivisanog terorizma.



Na marginama ministarskog sastanka, Konaković učestvovao je na radnom ručku koji je za učesnike upriličio zamjenik američkog državnog sekretara Christopher Landau.



Po završetku ministarskog sastanka planiran je i bilateralni susret sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Danielom Lawtonom, tokom kojeg će biti razgovarano o unapređenju bilateralne saradnje, aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu te zajedničkom odgovoru na savremene sigurnosne izazove.