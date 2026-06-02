Tokom sastanka sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a Danielom Lawtonom razgovarano o političkoj situaciji u BiH, ulozi OHR-a, energetskoj sigurnosti i jačanju bilateralnog partnerstva

Konaković sa američkom delegacijom: OHR ostaje nezamjenjiv za provedbu Dejtonskog sporazuma i očuvanje stabilnosti BiH Tokom sastanka sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a Danielom Lawtonom razgovarano o političkoj situaciji u BiH, ulozi OHR-a, energetskoj sigurnosti i jačanju bilateralnog partnerstva

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se u utorak u Sarajevu s delegacijom Sjedinjenih Američkih Država koju je predvodio zamjenik pomoćnika državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Daniel Lawton, pri čemu je potvrđena snažna podrška SAD-a suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku BiH.

Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu Zapadnog Balkana, s posebnim fokusom na izazove koji utiču na funkcionisanje institucija, provođenje reformi i očuvanje političke stabilnosti.

Konaković je izrazio zahvalnost Sjedinjenim Američkim Državama na kontinuiranoj podršci, ističući da BiH SAD smatra jednim od ključnih strateških partnera u jačanju demokratskih institucija, vladavine prava i dugoročne stabilnosti.

Sagovornici su posebno naglasili značaj Ureda visokog predstavnika (OHR) kao važnog mehanizma međunarodne podrške provedbi Dejtonskog mirovnog sporazuma, očuvanju ustavnog poretka i funkcionalnosti institucija.

Konaković je istakao da OHR ostaje nezamjenjiv faktor u očuvanju mira i stabilnosti, naglasivši važnost očuvanja njegovog punog mandata i kapaciteta, kao i potrebu da budući visoki predstavnik ima jasno razumijevanje političkih i sigurnosnih izazova u zemlji i regionu.

Razgovarano je i o unapređenju energetske sigurnosti Bosne i Hercegovine, uključujući projekat Južne gasne interkonekcije, koji je ocijenjen kao strateški važan za diversifikaciju izvora snabdijevanja i jačanje energetske nezavisnosti.

Sagovornici su izrazili opredijeljenost za dalje jačanje partnerstva BiH i SAD-a, te unapređenje saradnje u oblastima energetike, ekonomskog razvoja i reformskih procesa.