Ministar vanjskih poslova istakao je da Bosni i Hercegovini i dalje trebaju snažni i kredibilni međunarodni partneri koji će odlučno štititi mir, stabilnost, ustavni poredak i Dejtonski mirovni sporazum

Konaković razgovarao s Tajanijem o prilikama u BiH i regiji: OHR nezamjenjiv garant provedbe Dejtonskog sporazuma Ministar vanjskih poslova istakao je da Bosni i Hercegovini i dalje trebaju snažni i kredibilni međunarodni partneri koji će odlučno štititi mir, stabilnost, ustavni poredak i Dejtonski mirovni sporazum

Ministar vanjskih poslova Bosne i hercegovine Elmedin Konaković razgovarao s italijanskim kolegom Antoniom Tajanijem o aktuelnim političkim prilikama u Bosni i Hercegovini i regionu, funkcionisanju državnih institucija, reformskim procesima i napretku na putu prema Evropskoj uniji na mraginama Dubrovnik Foruma u subotu.

Sastanak dolazi u vrijeme intenzivnih međunarodnih konsultacija o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i izboru novog visokog predstavnika i predstavljao je "važnu priliku za razmjenu stavova o očuvanju stabilnosti, ulozi međunarodne zajednice i evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine", saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.

"Ministar Konaković istakao je da Bosni i Hercegovini i dalje trebaju snažni i kredibilni međunarodni partneri koji će odlučno štititi mir, stabilnost, ustavni poredak i Dejtonski mirovni sporazum. Naglasio je da je Ured visokog predstavnika i dalje nezamjenjiv garant provedbe Dejtonskog sporazuma, zaštite državnih institucija i ustavnog poretka, te da njegov puni mandat i bonske ovlasti ne mogu biti predmet bilo kakve rasprave", navodi se u saopćenju.



Naglasio je da razumije namjeru da se bonske ovlasti koriste što je moguće rjeđe, ali da upravo njihovo postojanje predstavlja snažan preventivni mehanizam koji odvraća od pokušaja podrivanja institucija, ustavnog poretka i stabilnosti Bosne i Hercegovine. Upozorio je da bi svako slabljenje uloge OHR-a prije ispunjavanja uslova 5+2 predstavljalo ozbiljan rizik za političku stabilnost, vladavinu prava i evropski put Bosne i Hercegovine.

Govoreći o izboru novog visokog predstavnika, ministar Konaković istakao je da Bosni i Hercegovini treba nepristrasna i kredibilna osoba sa jasnim razumijevanjem političkih i društvenih prilika u zemlji, koja će dosljedno štititi Dejtonski mirovni sporazum, ustavni poredak i institucije Bosne i Hercegovine, odlučno se suprotstavljati pokušajima njihove destabilizacije te svojim autoritetom podsticati politički dijalog, funkcionalnost institucija i provedbu reformi.

u saopćenju se navodi da je Tajani ponovio čvrstu podršku Italije suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, kao i njenoj evropskoj perspektivi. Istakao je značaj nastavka snažnog međunarodnog angažmana u Bosni i Hercegovini, uključujući očuvanje Ureda visokog predstavnika do ispunjenja utvrđenih uslova, naglasivši da su vladavina prava, funkcionalne institucije i politička stabilnost ključni preduslovi za nastavak evropskih integracija.

"Sagovornici su ocijenili da su evropska budućnost Bosne i Hercegovine, očuvanje stabilnosti i jačanje državnih institucija zajednički interes Bosne i Hercegovine, Evropske unije i cijelog regiona Zapadnog Balkana", navodi MVP BiH.

Konaković je zahvalio je Italiji na kontinuiranoj podršci evropskom putu Bosne i Hercegovine.

Posebna pažnja posvećena je i unapređenju ekonomskih odnosa. Istaknuto je da je Italija jedan od najznačajnijih vanjskotrgovinskih partnera i investitora u Bosni i Hercegovini te da postoji značajan prostor za dalje jačanje trgovinske i investicijske saradnje.