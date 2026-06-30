Ministar vanjskih poslova BiH poručuje da bonske ovlasti treba "zalediti, ali ne ukidati", uz apel dijaspori da se registruje i glasa

Konaković: OHR još uvijek potreban Bosni i Hercegovini Ministar vanjskih poslova BiH poručuje da bonske ovlasti treba "zalediti, ali ne ukidati", uz apel dijaspori da se registruje i glasa

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković istakao je da je "OHR još uvijek potreban Bosni i Hercegovini" zbog mogućih blokada i stranog uticaja, naglašavajući da uslovi za njegovo zatvaranje nisu ispunjeni, dok je istovremeno upozorio na slab odziv birača iz dijaspore i izrazio zabrinutost da će na predstojećim izborima taj broj biti još manji, javlja Anadolu.

"Ono što je za nas najvažnije jeste da se jasno definiše pozicija i uloga OHR-a. Dalji status OHR-a koji je, moram reći, nažalost, još uvijek potreban BiH", rekao je Konaković u utorak.

Dodao je da uslovi poznati kao 5+2, koji su preduslov za zatvaranje OHR-a, nisu ispunjeni te da na njima još treba raditi.

"Uslovi 5+2, koji su propisani za zatvaranje OHR-a, nisu ispunjeni, na njima još uvijek treba raditi, ali očekujemo da dođu političari koji su spremni raditi istinski na ispunjavanju ovih uslova", naglasio je Konaković.

Države članice UO PIC-a su trebale izabrati novog visokog predstavnika početkom juna na dvodnevnom zasjedanju ovog tijela, ali nisu uspjele doći do dogovora.

Dok su Sjedinjene Američke Države stale iza italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, koji ima podršku i svoje matične zemlje, Francuska i Njemačka su predložile francuskog diplomatu Renea Troccaza.

"Znam da je bilo još nekih imena koja su se pojavila u opticaju kao neka kompromisna imena. Ova dva imena su i dalje zvanična, dakle Landi i Trokaz. Oko toga se dvije strane još uvijek nisu usaglasile. Ono što ja znam je da postoji još jedno kompromisno ime, ali eto, prerano je, ne želim i neću o tome govoriti", istakao je Konaković.

Konaković je istakao da se, prema njegovim riječima, OHR i dalje zadržava kao važan mehanizam stabilnosti, dok se istovremeno očekuje da se bonske ovlasti koriste sve rjeđe.

"Slažemo se da je ponovo vrijeme da se bonske ovlasti malo zalede, da se manje koriste, da političari pokušaju ponovo sa dogovorima, ali da se formalno, naravno, ne ukidaju, da ostaju tu kao opcija za neka vanredna djelovanja", poručio je Konaković.

Danas će, kako je kazao imati dodatne informacije ali već sada je izvjesno i što je najvažnije od samog početka "OHR ostaje, ovlasti ostaju, visoki predstavnik bira se na sjednici PIC-a, ne kao što su secesionisti tražili da to ide na Vijeće sigurnosti".

"To legitimiše i Christiana Schmidta i njegove odluke. Nema, naravno, nikakvih razgovora o tome da se neke odluke brišu, odluke prethodnog Visokog predstavnika, tako da od te velike najave Dodikove pobjede i priče nije ostalo ništa", dodao je.