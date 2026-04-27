Konaković najavio protestnu notu Hrvatskoj zbog "skandaloznog skupa u Zagrebu"

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković oštro je osudio održavanje panela u Zagrebu na kojem se o BiH govorilo kao o „neuspjeloj državi“, najavivši da će tim povodom Bosna i Hercegovina uputiti zvaničnu notu Vladi Republike Hrvatske, javlja Anadolu.

Konaković se povodom skandaloznog skupa na kojem su iznesene radikalne teze o unutrašnjem uređenju i budućnosti BiH oglasio putem društvenih mreža, poručivši da institucije neće šutjeti na pokušaje „crtanja novih karata“.

„Sutra ćemo poslati notu Hrvatskoj vladi. Reagovat ćemo institucionalno i tražiti očitovanje hrvatskih vlasti o ovom skandaloznom skupu koji se desio u Zagrebu“, izjavio je Konaković u nedjelju.

Šef bh. diplomatije povukao je paralelu između ovakvih istupa i ideologija iz prošlosti koje su dovele do ratnih sukoba i zločina 1990-ih godina.

„Ovi radikali u Zagrebu nisu izvukli pouku iz presude od 111 godina Prliću i ostalima (presuda Haškog tribunala) koji su crtanjem karata započeli fašistička divljanja u BiH. Ta politika je rezultirala ubistvima, paljenjem, raseljavanjem ljudi i zločinima u Ahmićima, Stupnom Dolu i drugim mjestima. Naravno da nas ovakve stvari zabrinjavaju. Ne podcjenjujemo ih, ali ih ni ne precjenjujemo“, naglasio je ministar Konaković.

„Jačamo institucije BiH koje će odgovoriti na ovaj i druge izazove, pogotovo na međunarodnom planu. Tamo ćemo još jednom pokazati našim prijateljima i saveznicima kakve ideje i kakvi ljudi još uvijek žive u i oko BiH“, zaključio je Konaković.

Panel o Bosni i Hercegovini održan u subotu okviru festivala TradFest u Zagrebu izazvao je oštre reakcije, nakon što je dio učesnika iznio stavove o potrebi uspostave trećeg, hrvatskog, entiteta i ocijenio BiH kao "propalu državu", dok su kritičari upozorili na političku pozadinu takvih poruka.