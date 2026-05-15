Spremni smo na kompromise, ali nikada na one koji su štetni za našu zemlju. Ako je cilj naših prijatelja deeskalacija i stabilizacija, moram upozoriti da bi nas takav izbor doveo u nestabilnost i novu, mnogo veću eskalaciju, rekao je Konaković

Konaković na sjednici Komiteta ministara VE u Kišinjevu: Nema nagrada za agresore, BiH ne pristaje na štetne kompromise Spremni smo na kompromise, ali nikada na one koji su štetni za našu zemlju. Ako je cilj naših prijatelja deeskalacija i stabilizacija, moram upozoriti da bi nas takav izbor doveo u nestabilnost i novu, mnogo veću eskalaciju, rekao je Konaković

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je, na poziv predsjedavajućeg Komiteta ministara Vijeća Evrope i ministra vanjskih poslova Republike Moldavije Mihaija Popsoija te generalnog sekretara Vijeća Evrope Alaina Berseta, na 135. sjednici Komiteta ministara Vijeća Evrope (VE), održanoj 14. i 15. maja 2026. godine u Kišinjevu, prenosi Anadolu.

Sjednica je održana u okolnostima pojačanih međunarodnih tenzija i složenih sigurnosnih izazova, uzrokovanih ratom Ruske Federacije protiv Ukrajina te rastućim geopolitičkim napetostima koje utiču na regionalnu i međunarodnu sigurnost.



Tokom sastanka, razmijenjena su mišljenja o agresiji protiv Ukrajine i njenim posljedicama, uspostavljanju Specijalnog suda za zločin agresije protiv Ukrajine, djelovanju VE u oblasti migracija, novom demokratskom paktu za Evropu, kao i o strategiji vanjskog djelovanja VE, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

Konaković je istakao da VE predstavlja jednu od ključnih evropskih institucija zasnovanih na principima mira, demokratije, vladavine prava i zaštite ljudskih prava. Naglasio je važnost očuvanja standarda jednakosti, zaštite ljudskog dostojanstva i poštivanja međunarodnog prava.



Pozdravio je reformske korake VE, uključujući aktivnosti generalnog sekretara Berseta i predstavljanje Novog demokratskog pakta za Evropu, ocijenivši ih značajnim korakom ka jačanju demokratskih institucija i otpornosti evropskih društava. Također je istakao važnost jačanja strategije vanjskog djelovanja VE kroz unapređenje partnerstava i međunarodne saradnje, kao i značaj Zajedničke deklaracije usvojene tokom sjednice.

Iz perspektive Bosne i Hercegovine kao zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ministar je naglasio važnost bliske saradnje između VE i EU-a, posebno ističući značaj Akcionog plana VE za BiH, koji pruža stručnu i savjetodavnu podršku reformskim procesima i evropskom putu zemlje.

Konaković se posebno osvrnuo na unutrašnju političku situaciju u Bosni i Hercegovini, naglasivši da zemlja prolazi kroz novu krizu i da su u toku razgovori o imenovanju novog visokog predstavnika. Upozorio je na prijedloge da novi visoki predstavnik treba imati blisku komunikaciju s Ruskom Federacijom.



Istakao je da Bosna i Hercegovina ostaje opredijeljena dijalogu, kompromisu i dogovoru, ali da ideje koje se predstavljaju kao „smirivanje Rusije“ kroz imenovanje novog visokog predstavnika ne predstavljaju kompromis, već, kako je naveo, neprihvatljiv ustupak koji bi imao negativne posljedice po Bosnu i Hercegovinu, Ukrajinu, koju je Rusija brutalno napala, te Moldaviju i druge zemlje, koje se suočavaju s zlonamjernim ruskim uticajem.

„Pozivam vas sve da se ujedinite i pokažete da nema nagrada za agresore, niti dogovora s njima pod njihovim vlastitim uslovima. Možda smo mala zemlja, ali smo ponosna. Spremni smo na kompromise, ali nikada na one koji su štetni za našu zemlju. Ni pod kojim okolnostima i ni pod kakvim pritiskom. Ako je cilj naših prijatelja deeskalacija i stabilizacija, moram upozoriti da bi nas takav izbor doveo u nestabilnost i novu, mnogo veću eskalaciju“, poručio je Konaković.