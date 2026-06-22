Ministar vanjskih poslova poručio je to u Sarajevu na konferenciji pod nazivom "30 godina mira i budućnost multilateralizma"

Konaković: Multilateralizam u krizi, BiH primjer da je mir moguć uz dijalog i međunarodnu podršku Ministar vanjskih poslova poručio je to u Sarajevu na konferenciji pod nazivom "30 godina mira i budućnost multilateralizma"

U Sarajevu je danas počela konferencija na visokom nivou "30 godina mira i budućnost multilateralizma", na kojoj je poručeno da je očuvanje mira zajednička odgovornost te da Bosna i Hercegovina, tri decenije nakon završetka rata, predstavlja primjer važnosti međunarodne saradnje, dijaloga i multilateralnog djelovanja.

Konferencija se održava u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine kao uvodni događaj prve Sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija u BiH, koju organizira Ministarstvo vanjskih poslova BiH uz podršku Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini te ambasada Švicarske i Velike Britanije.

Otvarajući skup, ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković izjavio je da je tema konferencije jedna od najvažnijih tema današnjice, posebno u trenutku kada se multilateralni sistem suočava s ozbiljnim izazovima.

"Govorimo o jednoj od najvažnijih tema današnjice, multilateralizmu kojeg možemo zvati multilateralizmom u krizi koji zahtijeva djelovanje svih aktera na međunarodnoj sceni. Širom svijeta gledamo slike suprotne od onoga što želimo", rekao je Konaković.

Istakao je kako je važno podsjetiti na ulogu koju je Bosna i Hercegovina imala i ima u međunarodnoj zajednici, posebno kroz iskustvo rata i poslijeratne obnove.

"Još jednom glasno pozivamo da se diplomatskim putem rješavaju problemi u svijetu", poručio je ministar.

Govoreći o značaju Fonda za izgradnju mira Ujedinjenih nacija, Konaković je naglasio da je riječ o procesu koji se obnavlja i nastavlja.

"Važan nam je i ovaj program Peace Buildinga Fonda, koji je aktivan proces i sada ga obnavljamo, a koji je pomogao da pokažemo da BiH nakon agresije i rata jeste zemlja mogućeg mira. Nije lako da strane koje su prije 30 godina ratovale danas žive u miru i u kompleksnom dejtonskom uređenju uspijevaju očuvati stabilan mir bez većih sigurnosnih izazova. To je veliki uspjeh koji sami ne bismo uspjeli ostvariti bez podrške naših partnera koji su i danas ovdje s nama", kazao je.

Rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini Arnhild Spence istakla je da je fokus konferencije budućnost multilateralizma i uloga Bosne i Hercegovine u regionalnim i globalnim procesima saradnje.

"Međunarodna saradnja odigrala je važnu ulogu u okončanju rata na ovim prostorima prije 30 godina, a jednako tako i u oporavku BiH nakon toga. Od tada BiH daje aktivan doprinos multilateralnom sistemu, uključujući i doprinose u svojstvu nestalne članice Vijeća sigurnosti i članice Vijeća za ljudska prava", rekla je Spence.

Dodala je da su upravo te institucije među ključnim stubovima sistema Ujedinjenih nacija te da iskustvo Bosne i Hercegovine potvrđuje vrijednost međunarodne saradnje u očuvanju mira.

Prema njenim riječima, u narednom periodu poseban fokus treba biti na jačanju institucionalnih kapaciteta i stvaranju uslova da građani svoju budućnost vide u Bosni i Hercegovini.

"Treba se fokusirati na očuvanje mira i izgradnju institucionalnog kapaciteta te osigurati da se ljudi osjećaju sigurno i podržano da svoju budućnost grade u BiH", kazala je.

Naglasila je da mir zahtijeva kontinuirano ulaganje i saradnju na svim nivoima društva.

"Naša poruka je vrlo jasna. Mir zahtijeva kontinuirano ulaganje, povjerenje, institucije i saradnju u svim zajednicama. Multilateralizam u BiH treba biti sve vidljiviji kroz institucije i zaštićen. UN ostaje posvećen pružanju podrške Bosni i Hercegovini, od očuvanja mira do njegove dugoročne održivosti", poručila je Spence.

Konferencija okuplja predstavnike domaćih institucija, međunarodnih organizacija i diplomatske zajednice, a u fokusu su značaj multilateralne saradnje u proteklih 30 godina mira u Bosni i Hercegovini, kao i buduća uloga zemlje u globalnim procesima izgradnje mira, povjerenja, dijaloga i društvene kohezije. Sedmica izgradnje mira traje do 26. juna i dio je globalne inicijative Ujedinjenih nacija kojom se ove godine obilježava 20 godina rada UN-a na izgradnji mira.