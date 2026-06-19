Fokus razgovora bio na evropskim integracijama, energetici i ekonomiji, uz najavu obnove aviolinije Atina - Sarajevo i grčke podrške BiH na EU putu

Konaković i Gerapetritis u Sarajevu: Odlični odnosi BiH i Grčke bez otvorenih pitanja Fokus razgovora bio na evropskim integracijama, energetici i ekonomiji, uz najavu obnove aviolinije Atina - Sarajevo i grčke podrške BiH na EU putu

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i ministar vanjskih poslova Grčke George Gerapetritis ocijenili su u Sarajevu da su bilateralni odnosi dvije zemlje odlični i bez otvorenih pitanja, uz zajedničku opredijeljenost za njihovo dalje jačanje u oblastima ekonomije, energetike, turizma i evropskih integracija.

Konaković je zahvalio Grčkoj na snažnoj i kontinuiranoj podršci Bosni i Hercegovini na njenom putu ka Evropskoj uniji, dok je Gerapetritis poručio da će evropska perspektiva Zapadnog Balkana biti među prioritetima grčkog predsjedavanja Evropskom unijom u drugoj polovini 2027. godine.

Tokom sastanka posebno je istaknuto da će od oktobra biti obnovljeni direktni letovi između Atine i Sarajeva, što bi, kako je ocijenjeno, trebalo dodatno unaprijediti povezanost i turističku razmjenu.

- Jačanje ekonomske saradnje -

Konaković je zahvalio Grčkoj i ministru Gerapetritisu na podršci kroz inicijative koje okupljaju prijatelje Zapadnog Balkana, naglasivši da dvije zemlje nemaju otvorenih političkih pitanja, ali da postoji značajan prostor za jačanje ekonomske saradnje.

On je istakao da su tokom razgovora razmatrane mogućnosti obnove i jačanja direktne aviolinije Sarajevo - Atina, kao i unapređenje turističke i privredne saradnje, podsjetivši da između dvije države postoji više od 20 bilateralnih sporazuma.

Govoreći o evropskom putu BiH, Konaković je naglasio da više od 90 posto bosanskohercegovačkog izvoza ide prema EU i zemljama kandidatkinjama, što, kako je rekao, dodatno potvrđuje strateški značaj integracija.

On je također upozorio na izazove u oblasti energetske sigurnosti, ističući da je BiH u potpunosti oslonjena na ruski gas te da bi od 2028. godine mogla biti suočena s ozbiljnim izazovima u snabdijevanju, zbog čega se razmatraju alternativna rješenja u saradnji s Grčkom.

- EU integracije Zapadnog Balkana prioritet grčkog predsjedavanja -

Grčki ministar vanjskih poslova poručio je da Grčka ostaje snažan zagovornik evropske perspektive Zapadnog Balkana, podsjećajući na Solunsku agendu iz 2003. godine.

On je naglasio da proces proširenja Evropske unije mora dobiti novi politički zamah, te upozorio na značaj stabilnosti i dijaloga u regionu.

"Evropska integracija Zapadnog Balkana biće visoko na agendi grčkog predsjedavanja Evropskom unijom 2027. godine", rekao je Gerapetritis, dodajući da će Grčka pružiti tehničku i političku podršku Bosni i Hercegovini na njenom evropskom putu.

- Jačanje saradnje i nova povezivanja

Gerapetritis je istakao potencijale za unapređenje saradnje u ekonomiji, trgovini, investicijama, energetici, turizmu, kulturi i obrazovanju, naglasivši važnost diverzifikacije i otpornosti ekonomija.

Obojica ministara saglasila su se da postoji prostor za intenzivniju saradnju u svim navedenim oblastima, posebno imajući u vidu geografski položaj i povezivanje tržišta Evrope i Mediterana.

Na kraju sastanka potvrđeno je da će od oktobra biti obnovljeni direktni letovi Atina - Sarajevo, što je ocijenjeno kao važan korak u jačanju bilateralnih odnosa, turističke razmjene i privredne povezanosti dvije zemlje.