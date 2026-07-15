Prijedlog koji je podržala Vlada odbačen sa samo jednim glasom razlike na tajnom glasanju, što je podstaklo tvrdnje o podjelama unutar vladajućeg bloka

Koalicija koju predvodi Meloni pretrpjela neuspjeh u Italiji nakon pada amandmana na izbornu reformu Prijedlog koji je podržala Vlada odbačen sa samo jednim glasom razlike na tajnom glasanju, što je podstaklo tvrdnje o podjelama unutar vladajućeg bloka

Vladajuća koalicija italijanske premijerke Giorgije Meloni pretrpjela je u utorak parlamentarni neuspjeh nakon što je ključni amandman na Vladin prijedlog izborne reforme odbačen sa samo jednim glasom razlike na tajnom glasanju.

Amandman, koji je podržala vladajuća koalicija, odbačen je sa 188 glasova „protiv“ i 187 „za“ u Zastupničkom domu, uprkos nastojanjima Vlade da ponovo uvede preferencijalno glasanje uz zadržavanje blokiranih nosilaca lista, prenosi novinska agencija ANSA.

Meloni, koja je javno podržala ovaj prijedlog, opisala je ishod kao pobjedu „močvare“, navodeći da je Vlada nastojala vratiti biračima mogućnost da sami biraju svoje parlamentarne predstavnike.

„Pokušali smo, i močvara je ponovo pobijedila“, izjavila je nakon glasanja.

Meloni je također navela da članovi njene vlastite koalicije nisu podržali amandman te je kritikovala opozicione stranke zbog slavljenja ovog rezultata.

Tijesan poraz podstakao je optužbe da su pojedini zastupnici iz vladajućeg bloka tajno glasali protiv ovog prijedloga.

Opozicione stranke su saopštile da je glasanje razotkrilo sve veće podjele unutar koalicije te su pozvale Vladu da preuzme političku odgovornost.

Bivši premijer Giuseppe Conte izjavio je da je Meloni praktično izgubila povjerenje vlastite većine, dok je liderka Demokratske partije Elly Schlein kazala da rezultat pokazuje kako opozicija ostaje ujedinjena, dok se vladajuća koalicija raspala tokom tajnog glasanja.

Galeazzo Bignami, šef zastupničkog kluba stranke Braća Italije, odbacio je pozive na ostavku, opisujući ishod kao parlamentarni neuspjeh, a ne kao glasanje o povjerenju Vladi.

Zamjenik premijerke i ministar vanjskih poslova Antonio Tajani također je umanjio značaj poraza, nazvavši ga „kratkotrajnim zastojem na putu“ i naglašavajući da to neće uticati na stabilnost Vlade.

Predsjednik Senata Ignazio La Russa izjavio je da će se rad na izbornoj reformi nastaviti u Senatu, gdje se na ovaj prijedlog još uvijek mogu ulagati amandmani.