Peking poručio da se mora spriječiti širenje sukoba i nova stradanja civila na Bliskom istoku

Kina pozvala SAD i Iran da spriječe povratak rata, podržala zakonita prava obalnih država u Hormuškom moreuzu Peking poručio da se mora spriječiti širenje sukoba i nova stradanja civila na Bliskom istoku

Kina je u utorak pozvala Sjedinjene Američke Države i Iran da spriječe povratak rata nakon što je Washington najavio ponovno uvođenje blokade iranskih luka u Hormuškom moreuzu.

"Kina je duboko zabrinuta zbog nastavka vojnog sukoba u regiji Zaljeva", rekao je glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova Lin Jian na konferenciji za novinare u Pekingu.

Lin je pozvao sve uključene strane da uvaže snažne pozive na mir i stabilnost u regiji, ostanu smirene, pokažu suzdržanost, očuvaju teško postignuti prekid vatre i izbjegnu povratak rata.

"Što je još važnije", naglasio je Lin, SAD i Iran trebaju spriječiti širenje sukoba i nova stradanja nedužnih ljudi.

"Međunarodna zajednica želi da se poštuju zakonita prava i interesi obalnih država Hormuškog moreuza te da se što prije obnovi normalna i sigurna plovidba tim moreuzom", dodao je.

"Relevantne strane trebaju djelovati u istom smjeru kako bi se postiglo odgovarajuće rješenje", rekao je glasnogovornik.

Saopćenje Kine uslijedilo je u trenutku kada SAD i Iran nastavljaju međusobne vojne napade, dok je sukob dodatno eskalirao nakon napada na plovila u Hormuškom moreuzu.

Najnoviji incidenti dogodili su se usljed obnovljenih tenzija oko Hormuškog moreuza nakon početka rata koji su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli protiv Irana 28. februara.

Washington i Teheran prošlog mjeseca potpisali su memorandum o razumijevanju u Islamabadu, koji je uključivao prekid vatre postignut uz posredovanje Katara i Pakistana kao korak ka konačnom sporazumu o okončanju rata. Međutim, američki predsjednik Donald Trump 8. jula objavio je da je prekid vatre završen nakon obnove neprijateljstava.