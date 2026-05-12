Peking je rekao da optužbe izraelskog premijera o iranskoj proizvodnji raketa nemaju činjeničnu osnovu

Kina odbacila "neosnovane tvrdnje" Netanyahua o navodnoj podršci Iranu Peking je rekao da optužbe izraelskog premijera o iranskoj proizvodnji raketa nemaju činjeničnu osnovu

Kina je u utorak odbacila tvrdnje da je Peking pružio podršku Iranu u proizvodnji raketa.

"Protivimo se optužbama koje nisu utemeljene na činjenicama", rekao je portparol kineskog Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun na konferenciji za novinare u Pekingu.

Guo je odgovarao na pitanje o navodnim izjavama izraelskog premijera Benjamin Netanyahu, koji je tvrdio da je Kina "pružila podršku Iranu u nekim specifičnim dijelovima proizvodnje raketa".

"Više puta smo jasno iznijeli stav Kine. Kao odgovorna velika država, Kina uvijek ispunjava svoje međunarodne obaveze", rekao je Guo.

Dodao je: "Posvećeni smo promovisanju deeskalacije i mirovnih pregovora kako bi se okončao sukob."

Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odgovor Teherana koji je gađao američke baze i imovinu na Bliskom istoku.

SAD je optužio Kinu za podršku Iranu i uvele sankcije rafinerijama nafte i firmama za satelitsko snimanje.

Tokom sukoba je poginulo više od 3.300 ljudi, a desetine hiljada su raseljene u Iranu.

Najmanje 13 američkih vojnika je poginulo, a desetine su ranjene tokom sukoba, koji je zaustavljen 8. aprila nakon što je Pakistan posredovao u postizanju primirja između zaraćenih strana.