Peking poručio da je velika većina država u Generalnoj skupštini UN-a podržala raspravu o američkom embargu na Kubu uprkos protivljenju Washingtona

Kina: Glasanje u UN-u o američkim sankcijama Kubi pokazuje da nema podrške politici pritisaka Peking poručio da je velika većina država u Generalnoj skupštini UN-a podržala raspravu o američkom embargu na Kubu uprkos protivljenju Washingtona

Kina je u četvrtak saopćila da uvjerljivo glasanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u korist rasprave o američkim sankcijama Kubi predstavlja još jedan dokaz da jednostrani potezi i politika pritisaka Sjedinjenih Američkih Država nemaju međunarodnu podršku.

“Tokom proteklih 60 godina SAD su Kubi nametnule brutalnu blokadu i nezakonite sankcije. Štaviše, posljednjih mjeseci dodatno su pojačale te mjere, što je izazvalo energetsku krizu na Kubi“, izjavila je glasnogovornica kineskog Ministarstva vanjskih poslova Mao Ning na konferenciji za novinare u Pekingu.

Ona je odgovarala na pitanje o odluci Generalne skupštine UN-a da u utorak nastavi raspravu o američkom embargu Kubi, uprkos nastojanjima Washingtona da se umjesto toga odmah pristupi glasanju.

Mao je ocijenila da američki embargo ozbiljno krši ciljeve i principe Povelje Ujedinjenih nacija i osnovne norme međunarodnih odnosa, ugrožava pravo Kube na opstanak i razvoj te nanosi veliku štetu kubanskom narodu.

Istakla je da rezultat glasanja u Generalnoj skupštini UN-a, u kojem je 136 država podržalo nastavak rasprave, dok je devet bilo protiv, odražava široku međunarodnu podršku kubanskom narodu u očuvanju nacionalnog suvereniteta i protivljenju vanjskom miješanju i blokadi.

“To je još jedan dokaz da jednostrani potezi i politika pritisaka nemaju podršku“, rekla je Mao.

Pozvala je Sjedinjene Američke Države da uvaže zahtjeve međunarodne zajednice i odmah obustave vojne prijetnje te ukinu blokadu, sankcije i svaki drugi oblik prisile i pritiska prema Kubi.