Kina duboko zabrinuta zbog napada na UAE usred nastavka sukoba između SAD-a i Irana

Kina je u četvrtak izrazila duboku zabrinutost zbog napada na Ujedinjene Arapske Emirate usred sukoba između SAD-a i Irana, objavili su državni mediji, prenosi Anadolu.

"Kineska strana se čvrsto protivi svim akcijama koje eskaliraju tenzije u regiji", rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Lin Jian novinarima u Pekingu.

UAE je u ponedjeljak objavio informaciju o obnovljenim iranskim raketnim i napadima dronovima na naftnu industrijsku zonu Fujairah, što su prvi takvi incidenti od stupanja na snagu primirja između Irana i SAD-a 8. aprila.

Međutim, Teheran je odbacio tvrdnje UAE-a da je Iran pokrenuo raketne ili napade dronovima na zemlju, nazivajući ih "neosnovanim".

"Kina dosljedno tvrdi da suverenitet, sigurnost i teritorijalni integritet bliskoistočnih zemalja Perzijskog zaljeva treba iskreno poštovati i da civile i nevojne ciljeve treba zaštititi", rekao je Lin.

Dodao je da je neposredni prioritet postizanje trenutnog i sveobuhvatnog prekida vatre, sprečavanje daljnje eskalacije sukoba i zaustavljanje širenja neprijateljstava.