Kazahstanski predsjednik pozvao na jače jedinstvo turkijskih država usred rastuće globalne nestabilnosti Tokayev kaže da će u Turkistanu biti uspostavljen Centar turkijske civilizacije

Kazahstanski predsjednik Kassym-Jomart Tokayev pozvao je u petak na snažnije jedinstvo među turkijskim državama usred rastuće globalne nestabilnosti, naglašavajući potrebu za jačanjem ekonomske i investicione saradnje.

Obraćajući se na neformalnom samitu Organizacije turkijskih država (OTS) u Turkistanu, Tokayev je rekao da će u Turkistanu biti uspostavljen Centar turkijske civilizacije radi podrške zajedničkim naučnim istraživanjima, kulturnim projektima i obrazovnim programima.

Tokayev je također predložio uspostavljanje mreže centara za vještačku inteligenciju među turskim zemljama i najavio planove za otvaranje univerziteta za vještačku inteligenciju u Kazahstanu, koji će nuditi stipendije studentima iz država članica.

Pozvao je i na međusobno priznavanje elektronskih dokumenata i digitalnih potpisa, proširenje saradnje u satelitskim tehnologijama te uspostavljanje zajedničkog inovacionog centra "Turkic AI".

Također je pozvao države članice da podrže konvenciju o očuvanju naslijeđa turkijske civilizacije i predložio formiranje zajedničke terminološke baze za turkijske jezike.

Odvojeno, kirgistanski predsjednik Sadyr Japarov izjavio je da OTS ima značajan potencijal da postane nezavisan geoekonomski i tehnološki centar, naglašavajući važnost saradnje u digitalizaciji i vještačkoj inteligenciji.

Obraćajući se samitu, uzbekistanski predsjednik Shavkat Mirziyoyev predložio je nekoliko inicijativa, uključujući stvaranje strateške mreže saradnje u oblasti vještačke inteligencije među državama članicama i proširenje saradnje u nauci, obrazovanju i programima za mlade.

Također je pozvao na integraciju digitalnih logističkih platformi radi poboljšanja transportne povezanosti i predložio uspostavljanje sistema za praćenje klimatskih rizika zasnovanog na satelitskim podacima.

Mirziyoyev je dodatno predložio stvaranje turkijskog saveza za kibernetičku sigurnost radi zaštite digitalne infrastrukture.

Azerbejdžanski predsjednik Ilham Aliyev rekao je da Baku jača svoj digitalni suverenitet kroz inicijative u oblasti vještačke inteligencije, uključujući osnivanje Nacionalnog AI centra, AI akademije i nacionalne strategije razvoja vještačke inteligencije fokusirane na inovacije, obrazovanje i javnu upravu.

Aliyev je također istakao saradnju među turkijskim državama u digitalnom razvoju i transportnoj povezanosti, navodeći napredak projekta Digitalni put svile, transkaspijske optičke kablovske linije između Azerbejdžana i Kazahstana te rastući značaj Srednjeg koridora.

Neformalni samit Organizacije turkijskih država, kojim je predsjedavao kazahstanski predsjednik Kassym-Jomart Tokayev, održan je u južnom gradu Turkistanu.

Sastanku su prisustvovali lideri Azerbejdžana, Kazahstana, Kirgistana, Turske i Uzbekistana kako bi razgovarali o ključnim pitanjima, uključujući vještačku inteligenciju, digitalni razvoj i jačanje regionalne saradnje.