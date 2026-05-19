Doha tvrdi da je deset katarskih tankera za plin ostalo nasukano u Hormuškom moreuzu, zajedno s brodovima iz mnogih zemalja

Katar podržao pregovore SAD-a i Irana, pozvao na ponovno otvaranje Hormuškog moreuza Doha tvrdi da je deset katarskih tankera za plin ostalo nasukano u Hormuškom moreuzu, zajedno s brodovima iz mnogih zemalja

Katar je u utorak izrazio podršku diplomatskim pregovorima između SAD-a i Irana, koje posreduje Pakistan te pozvao na ponovno otvaranje Hormuškog moreuza za pomorski promet, javlja Anadolu.

"Doha podržava pregovore u Islamabadu s ciljem postizanja rješenja između Washingtona i Teherana", rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Majed Al-Ansari na konferenciji za novinare.

Rekao je da su dva katarska tankera za plin prešla Hormuški moreuz 10. i 11. maja na putu do luke Qasim u Pakistanu putem kontakata s pakistanskom stranom i kao dio regionalnih koordinacijskih napora usmjerenih na ponovno otvaranje plovnog puta za plovidbu.

"Međutim, to ne znači da se plovidba vratila u normalu ili da je moreuz ponovo otvoren", dodao je.

"Deset katarskih tankera za plin ostaje nasukano u Hormuškom moreuzu, zajedno s brodovima iz Katara i mnogih drugih zemalja koji čekaju da uđu ili izađu iz moreuza", rekao je glasnogovornik.

Regionalne tenzije eskalirale su nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali razgovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Američki predsjednik Donald Trump kasnije je produžio primirje na neodređeno vrijeme, uz održavanje blokade brodova koji putuju do ili iz iranskih luka kroz strateški plovni put.

Hormuški moreuz je jedna od ključnih energetskih tačaka u svijetu, koja povezuje Zaljev s Omanskim zaljevom i međunarodnim tržištima. Prekidi u tom području podstakli su zabrinutost zbog globalnih zaliha nafte, goriva i plina od početka rata s Iranom.