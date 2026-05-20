Kanada traži od Izraela da osigura sigurnost i zaštitu Kanađana na flotili za Gazu Zaštita civila i poštovanje ljudskog dostojanstva moraju se poštovati svuda i u svakom trenutku, kazao je kanadski premijer

Premijer Kanade Mark Carney u srijedu je osudio gnusno postupanje Izraela prema aktivistima na flotili koja je plovila prema Gazi, zahtijevajući od Tel Aviva da osigura sigurnost i zaštitu Kanađana.

"Gnusno postupanje prema civilima na flotili, uključujući ono koje je dokumentovano na snimcima koje je podijelio (izraelski ministar nacionalne sigurnosti) Itamar Ben-Gvir, neprihvatljivo je", napisao je Carney na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Navodeći da je kanadsko Ministarstvo vanjskih poslova pozvalo izraelskog ambasadora u Ottawi, Carney je rekao da je zatražilo garancije u vezi sa sigurnošću i zaštitom uključenih Kanađana.

"Kanada je već uvela stroge sankcije gospodinu Ben-Gviru, uključujući zamrzavanje imovine i zabranu putovanja, kao odgovor na njegovo ponovljeno podsticanje nasilja", rekao je.

"Zaštita civila i poštovanje ljudskog dostojanstva moraju se poštovati svuda i u svakom trenutku", poručio je.

Objava je uslijedila nakon što je video koji je objavio Ben-Gvir prikazao aktiviste vezane plastičnim vezicama i prisiljene da kleče nakon što su ih izraelske snage privele u međunarodnim vodama.

Humanitarna Globalna flotila Sumud saopćila je u utorak da je svih 50 plovila u njenom konvoju pomoći zaplijenjeno od strane Izraela.