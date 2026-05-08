Kamala Harris opsovala dok je kritikovala Trumpa zbog rata s Iranom Bivša potpredsjednica kazala je da rat s Iranom nije trebao biti pokrenut, optužila je Trumpovu administraciju za duboku neodgovornost

Bivša američka potpredsjednica Kamala Harris u četvrtak je oštro kritikovala predsjednika Donalda Trumpa zbog rata njegove administracije s Iranom, javlja Anadolu.

"Sve su to samo s***a", poručila je Harris, koja je bila protukandidat Trumpu 2024. godine, okupljenima u Las Vegasu.

"Kada pogledate ovaj rat u Iranu, koji američki narod ne želi, koji nije odobrio (Kongres), ali čak i da jeste, nije trebao biti pokrenut."

"Govorio je o uništavanju (iranskog nuklearnog oružja), a onda je rekao, oh, jeste, sve su to samo s***a", rekla je Harris na događaju koji je organizovala Demokratska stranka Nevade, prema CNN-u.

Nakon američkih napada na Iran u junu 2025. godine, službena web-stranica Bijele kuće objavila je: "Iranska nuklearna postrojenja su uništena."

Ali nakon što su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana 28. februara, Trump je kao jedan od razloga zašto je rat bio neophodan naveo potrebu da se spriječi Iran u razvoju nuklearnog oružja.

Tokom predsjedničke izborne kampanje 2024. godine između Trumpa i Harris, Trump je obećao da će okončati ratove, upozoravajući, riječima budućeg potpredsjednika JD Vancea, da "ljudi poput Kamale Harris šalju naše sinove i kćeri, naše mlade ljude, da se bore u glupim ratovima."

Na događaju, Harris je o Trumpu kazala: "Neću ga odbaciti kao idiota. On je opasan", nazivajući "neodgovornost ove administracije dubokom."

Harris je rekla da je pod Trumpovom administracijom "Amerika postala nepouzdanija" i da je SAD postao "nepouzdan za naše prijatelje", te da je "izgubio svoj utjecaj".

Bivša potpredsjednica je kritikovala nedavnu presudu Vrhovnog suda kojom se ograničavaju ključne odredbe Zakona o pravu glasa, rekavši da će to imati "dubok učinak" na međuizbore.

"Namjerno otežavaju ljudima glasanje, jer znaju da ljudi nisu glupi i da obraćaju pažnju na cijenu plina, troškove stanovanja i troškove ovog rata", rekla je Harris o republikanskom nastojanju da preraspodijeli izborne jedinice uoči ključnih jesenjih međuizbora, prvih nacionalnih izbora od Trumpove pobjede u novembru 2024. godine.