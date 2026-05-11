Kallas: EU podržava format imenovanja novog visokog predstavnika u BiH na sjednici PIC-a u junu Ministri EU su razgovarali o podršci procesu imenovanja novog visokog predstavnika kroz PIC, i to je format koji Evropska unija podržava, kaže Kaja Kallas

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas izjavila je u ponedjeljak nakon sastanka Vijeća za vanjske poslove da EU podržava imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini putem Vijeća za implementaciju mira (PIC), čija je sjednica planirana u junu.

Govoreći o političkoj situaciji u BiH i ostavci Christiana Schmidta, Kallas je istakla da je funkcionisanje države već kompleksno, ali da može biti i dodatno otežano.

„Možda je pitanje retoričko, ali da li funkcionisanje države može biti složenije? Mislim da zapravo može“, rekla je Kallas.

Dodala je da su ministri EU razgovarali o podršci procesu imenovanja novog visokog predstavnika kroz PIC, naglašavajući da je to format koji Evropska unija podržava.

Kallas se osvrnula i na sigurnosne izazove u regionu Zapadnog Balkana, posebno na hibridne prijetnje.

„Zemlje Zapadnog Balkana zabrinute su zbog hibridnih napada koje primjećuju u društvu. Razmijenili smo mišljenja o praksama u Armenije i Moldavije i nadamo se da će zemlje regiona biti otporne na ove napade“, kazala je.

Istakla je da maligni utjecaj predstavlja ozbiljan problem te naglasila važnost jačanja saradnje i otpornosti zemalja regiona.

Nakon skoro pet godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandata utemeljenog na Aneksu 10 Dejtonski mirovni sporazum, Christian Schmidt donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Ureda visokog predstavnika (OHR).

O svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor PIC-a te zatražio pokretanje procesa imenovanja njegovog nasljednika.