Kallas: EU podržava format imenovanja novog visokog predstavnika u BiH na sjednici PIC-a u junu

Zlatan Kapic
11 Maj 2026•Ažuriranje: 11 Maj 2026
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas izjavila je u ponedjeljak nakon sastanka Vijeća za vanjske poslove da EU podržava imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini putem Vijeća za implementaciju mira (PIC), čija je sjednica planirana u junu.
Govoreći o političkoj situaciji u BiH i ostavci Christiana Schmidta, Kallas je istakla da je funkcionisanje države već kompleksno, ali da može biti i dodatno otežano.
„Možda je pitanje retoričko, ali da li funkcionisanje države može biti složenije? Mislim da zapravo može“, rekla je Kallas.
Dodala je da su ministri EU razgovarali o podršci procesu imenovanja novog visokog predstavnika kroz PIC, naglašavajući da je to format koji Evropska unija podržava.
Kallas se osvrnula i na sigurnosne izazove u regionu Zapadnog Balkana, posebno na hibridne prijetnje.
„Zemlje Zapadnog Balkana zabrinute su zbog hibridnih napada koje primjećuju u društvu. Razmijenili smo mišljenja o praksama u Armenije i Moldavije i nadamo se da će zemlje regiona biti otporne na ove napade“, kazala je.
Istakla je da maligni utjecaj predstavlja ozbiljan problem te naglasila važnost jačanja saradnje i otpornosti zemalja regiona.
Nakon skoro pet godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandata utemeljenog na Aneksu 10 Dejtonski mirovni sporazum, Christian Schmidt donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Ureda visokog predstavnika (OHR).
O svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor PIC-a te zatražio pokretanje procesa imenovanja njegovog nasljednika.