Kajzer na Slovenskom globalnom forumu: Ekonomska diplomatija među ključnim prioritetima Slovenije - Šef slovenske diplomatije je naglasio da ekonomska diplomatija predstavlja jedan od ključnih prioriteta vanjske politike

Ministar vanjskih i evropskih poslova Slovenije Tomaž Kajzer obratio se učesnicima ovogodišnjeg Slovenskog globalnog foruma, ističući važnost aktivne ekonomske diplomatije usmjerene na strateške prioritete u jačanju internacionalizacije i povećanju dodane vrijednosti slovenske ekonomije.

Kako je saopćilo Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Slovenije na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, Kajzer je naglasio da ekonomska diplomatija predstavlja jedan od ključnih prioriteta slovenske vanjske politike, s ciljem snažnijeg povezivanja diplomatskih aktivnosti s potrebama privrede i ostvarivanja konkretnih rezultata na stranim tržištima.

“Slovenija možda nije velika zemlja po svojoj veličini, ali naši poduzetnici, istraživači, inovatori i sportisti svakodnevno dokazuju da veličina države nije ograničenje za globalne ambicije. Naprotiv, najveća dostignuća nastaju tamo gdje postoje hrabrost, znanje i upornost. Zato je ekonomska diplomatija jedan od naših ključnih prioriteta, jer nastojimo diplomatiju još snažnije uskladiti s potrebama privrede i ostvariti opipljive rezultate na inostranim tržištima“, rekao je Kajzer.

Prema navodima ministarstva, forum je bio prilika za razmjenu mišljenja o jačanju međunarodne konkurentnosti slovenske privrede, unapređenju izvoza te povezivanju poslovnog, istraživačkog i diplomatskog sektora u cilju jačanja prisustva Slovenije na globalnom tržištu.