Kaja Kallas: Pridnjestrovlje nije prepreka članstvu Moldavije u EU Posjećujući istočnoevropsku zemlju, Kaja Kallas kaže da trenutni pregovori između Rusije i Ukrajine "zapravo ne vode nikuda"

Otcjepljena regija Pridnjestrovlje neće biti prepreka za pridruživanje Moldavije Evropskoj uniji, izjavila je u petak šefica za vanjsku politiku bloka, javlja Anadolu.

"Želim vas uvjeriti da Pridnjestrovlje neće postati prepreka evropskoj budućnosti Moldavije", rekla je Kaja Kallas na zajedničkoj konferenciji za novinare u glavnom gradu Kišinjevu zajedno s moldavskom predsjednicom Majom Sandu.

Pridnjestrovlje, uski pojas zemlje duž istočne granice Moldavije s Ukrajinom, de facto je izvan kontrole Kišinjeva od kratkog oružanog sukoba 1992. godine. Separatistička regija dom je populaciji koju uglavnom čine stanovnici koji govore ruski i ukrajinski.

Kallas je pohvalila "izuzetan napredak" Moldavije u provođenju reformi, rekavši da EU želi "nastaviti korak naprijed kako bi Moldavija ušla u uniju".

Na pitanje da li je EU postavila politički rok za formalno otvaranje pristupnih pregovora s istočnoevropskom zemljom, Kallas je rekla da blok želi da se kreće "što brže možemo", iako nije određen konkretan datum.

"Jasno je da moramo da se krećemo brzo. Moramo da iskoristimo političku priliku ili prozor prilika koji pruža promjena vlada u različitim zemljama", rekla je, misleći na nedavnu promjenu vlade u Mađarskoj, istovremeno sugerišući da bi predstojeći izbori širom EU mogli zakomplikovati proces.

"Zato također mislim da bismo trebali da se krećemo dok niko nije protiv Moldavije", dodala je, napominjući da bilateralni sporovi ne bi trebali da ometaju pregovore o pristupanju.

O naporima koje predvodi SAD za mir u susjednoj Ukrajini, Kallas je rekla da trenutni pregovori "zapravo ne vode nikuda", tvrdeći da su zahtjevi uglavnom usmjereni na Ukrajinu, a ne na Rusiju.