Kaja Kallas: Evropa nikada neće biti neutralni posrednik između Rusije i Ukrajine Vrlo je važno da podstaknemo Ukrajinu i Rusiju da razgovaraju jedna s drugom, kazala je šefica vanjske politike Evropske unije

Šefica vanjske politike Evropske unije (EU) Kaja Kallas izjavila je u četvrtak da Evropa "nikada neće biti neutralni posrednik" između Rusije i Ukrajine, naglašavajući da je blok čvrsto na strani Kijeva dok nastoji povećati pritisak na Moskvu, javlja Anadolu.

"Jedna stvar je vrlo jasna: Evropa nikada neće biti neutralni posrednik između Rusije i Ukrajine jer smo na strani Ukrajine i branimo vlastite ključne sigurnosne interese", rekla je Kallas novinarima nakon neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova EU u Limasolu, grčkoj administraciji Kipra.

Istovremeno, naglasila je da će Ukrajina i Rusija na kraju morati direktno pregovarati.

"Veoma je važno da podstaknemo Ukrajinu i Rusiju da razgovaraju jedna s drugom, jer postoji toliko mnogo pitanja o kojima samo one mogu odlučivati ​​i niko drugi. Mogu postojati zemlje koje primjenjuju ovu šatl diplomatiju, ali na kraju, one moraju sjesti i raspravljati o tim pitanjima o kojima samo one mogu odlučivati", rekla je Kallas.

Navela je da su ministri EU vodili "zaista temeljite diskusije" o tome koje ustupke Evropa može tražiti od Moskve i koje bi trebale biti "crvene linije" bloka u svim budućim pregovorima.

"Ograničavanje ukrajinske vojske dok se Rusija ponovo naoružava, što direktno ugrožava evropsku sigurnost. Ako postoje praznine za ukrajinsku vojsku, moraju postojati i ograničenja za rusku", rekla je.

Napomenula je da su ministri razgovarali i o načinima povećanja globalnog pritiska na Rusiju, tvrdeći da previše zemalja nastavlja poslovati s Moskvom dok istovremeno imaju koristi od pristupa evropskim tržištima i investicijama.

"Evropa mora efikasnije koristiti svoj uticaj kada je u pitanju trgovina, investicije, pristup tržištu i partnerstva", rekla je, napominjući da EU priprema novi paket sankcija protiv Rusije.

Kallas je naglasila da napori EU moraju ostati "komplementarni" naporima Sjedinjenih Američkih Država.

"Ne dolazimo umjesto Sjedinjenih Američkih Država, već se zapravo bavimo pitanjima kojima se oni nisu bavili u ovim razgovorima", rekla je.



Osim Ukrajine, ministri EU razgovarali su o situaciji na Bliskom istoku, uključujući tenzije koje uključuju Iran, Hormuški moreuz, Liban, Gazu i okupiranu Zapadnu obalu.

Kallas je upozorila da Hormuški moreuz ostaje "uhvaćen u opasnoj sivoj zoni između rata i mira", rekavši da bi EU mogla doprinijeti tehničkom ekspertizom svim budućim nuklearnim pregovorima koji uključuju Iran.

Rekla je da su ministri razgovarali o Libanu, gdje se prekid vatre "čini da je svakim danom sve nominalniji", upozoravajući da je povratak ratu u punom obimu "stvarna mogućnost".

Kallas je dodala da su se o mogućim ograničenjima trgovine povezanim s izraelskim okupatorima, kao i potencijalnim sankcijama nekim izraelskim ministrima, razgovaralo i nakon što je izraelski ministar kabineta Itamar Ben-Gvir zlostavljao aktiviste humanitarne flote koji su se uputili u Gazu, dok je nekoliko država članica pozvalo blok da preduzme akciju.

Međutim, napomenula je da neformalni sastanak u formatu Gymnich nije bio namijenjen formalnim odlukama i da će se to pitanje vratiti na dnevni red tokom predstojećeg sastanka Vijeća za vanjske poslove u Luksemburgu.