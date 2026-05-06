Policija je otkrila tijelo Shin Jong-oa na cvjetnoj gredici u kompleksu Visokog suda u Seulu

Južnokorejski sudija u žalbenom postupku bivšoj prvoj dami pronađen mrtav u Seulu Policija je otkrila tijelo Shin Jong-oa na cvjetnoj gredici u kompleksu Visokog suda u Seulu

Južnokorejski sudija koji je predsjedavao žalbenim postupkom bivšoj prvoj dami Kim Keon Hee zbog optužbi za korupciju pronađen je mrtav ispred sudskog kompleksa u Seulu rano u srijedu, objavili su lokalni mediji, prenosi Anadolu.

Policija je saopćila da je tijelo Shin Jong-oa pronađeno na cvjetnoj gredici u kompleksu Visokog suda u Seulu oko jedan sat ujutro, nakon što je primila izvještaj oko sat vremena ranije, objavila je novinska agencija Yonhap.

U njegovom džepu pronašli su ono što se činilo kao oproštajna poruka, navodno sadržavajući izvinjenje, ali ne spominjući suđenje.

Istražitelji ne sumnjaju na nečasnu igru, ali istražuju tačan uzrok njegove smrti, dajući težinu mogućnosti da je pao i poginuo.

Prošlog mjeseca, sud je povećao kaznu Kim sa 20 mjeseci na četiri godine zbog optužbi povezanih sa shemom manipulacije dionicama i primanjem luksuznih poklona od Crkve ujedinjenja.