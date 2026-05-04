Južna Koreja potvrdila mogući napad na svoj brod u Hormuškom moreuzu HMM Namu, teretni brod za koji se sumnja da je umiješan, bio je usidren izvan granica luke Umm Al Quwain i prevozi 24 člana posade, uključujući šest Južnokorejaca i 18 stranih državljana

Seul "provjerava izvještaj o mogućem napadu" na južnokorejski brod u Hormuškom moreuzu, objavila je u ponedjeljak Yonhap News, javlja Anadolu.

Južnokorejsko ministarstvo vanjskih poslova napomenulo je da "do sada nije potvrđeno da su u Hormuškom moreuzu poginuli državljani Južne Koreje".

Prema medijskoj kući Korea Herald, vjeruje se da je teretni brod pod južnokorejskom zastavom usidren u Hormuškom moreuzu "pogođen vanjskim udarom".

Brod, identificiran kao HMM Namu, bio je usidren izvan granica luke Umm Al Quwain, kod Ujedinjenih Arapskih Emirata, kada se incident dogodio oko 20.40 sati po južnokorejskom vremenu (11.40 sati po GMT-u), navodi se, pozivajući se na južnokorejske vlasti.

U izvještaju se dodaje da se na brodu nalazi 24 člana posade, uključujući šest Južnokorejaca i 18 stranih državljana.

Ranije u ponedjeljak, Iran je saopćio da su dvije rakete pogodile brod američke mornarice u blizini ostrva Jask, koje se nalazi u Omanskom zaljevu na jugu Irana, ali je Washington negirao tu tvrdnju.

Do ovih događaja dolazi nakon što je Iranski korpus islamske revolucionarne garde ranije upozorio da će svaki brod koji krši tranzitne protokole koje je izdao Teheran u Hormuškom moreuzu "biti prisilno zaustavljen".

SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli napade na Iran, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Od 13. aprila, SAD je proveo pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski saobraćaj u strateškom plovnom putu.

Dvosedmično primirje stupilo je na snagu 8. aprila posredovanjem Pakistana, nakon čega su uslijedili direktni pregovori u Islamabadu 11. aprila, dok nije postignut dogovor o trajnom primirju.

Predsjednik SAD-a Donald Trump kasnije je produžio primirje bez postavljanja novog roka, na zahtjev Pakistana.