Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopćio da je 13 osoba hospitalizirano, od kojih su tri u teškom stanju

Jedna osoba poginula, 24 ranjene u velikom ruskom napadu na Ukrajinu Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopćio da je 13 osoba hospitalizirano, od kojih su tri u teškom stanju

Eksplozije su odjekivale u Kijevu nakon što su američki i ukrajinski zvaničnici u subotu upozorili da bi Rusija mogla pripremati raketni napad, koji je na kraju rezultirao s najmanje jednom poginulom osobom i 24 ranjene, objavio je "Kyiv Independent".

Najmanje 13 osoba je prebačeno u bolnicu, a tri se nalaze u teškom stanju.

Upozorenje je uslijedilo nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio odmazdu za smrtonosni ukrajinski napad.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je najmanje jedna osoba poginula, a više od 20 povrijeđeno tokom noći, dok su udari pogodili više dijelova glavnog grada, uključujući stambene zgrade, studentski dom, servis za automobile i trgovački centar.

"Broj povrijeđenih u Kijevu porastao je na 24, uključujući 15-godišnjeg dječaka", napisao je Kličko u nedjelju na Telegramu, dodajući da su tri osobe u teškom stanju.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo je kasno u subotu upozorilo da bi mogla biti ispaljena balistička raketa srednjeg dometa, poznata kao Oreshnik.

Tymur Tkachenko, vojni administrator Kijeva, rekao je da se grad suočava s masovnim balističkim napadom i pozvao stanovnike da ostanu u skloništima.

Ranije je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da obavještajni podaci iz ukrajinskih, američkih i evropskih izvora ukazuju na to da Rusija može pripremati upotrebu Oreshnik raketa. Rekao je da se informacije provjeravaju i pozvao na međunarodni pritisak na Moskvu prije daljnje eskalacije.

Ruske vlasti se još nisu oglasile.