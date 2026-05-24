Jedna osoba poginula, 24 ranjene u velikom ruskom napadu na Ukrajinu

Esra Tekin
24 Maj 2026•Ažuriranje: 24 Maj 2026
Eksplozije su odjekivale u Kijevu nakon što su američki i ukrajinski zvaničnici u subotu upozorili da bi Rusija mogla pripremati raketni napad, koji je na kraju rezultirao s najmanje jednom poginulom osobom i 24 ranjene, objavio je "Kyiv Independent".
Najmanje 13 osoba je prebačeno u bolnicu, a tri se nalaze u teškom stanju.
Upozorenje je uslijedilo nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio odmazdu za smrtonosni ukrajinski napad.
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je najmanje jedna osoba poginula, a više od 20 povrijeđeno tokom noći, dok su udari pogodili više dijelova glavnog grada, uključujući stambene zgrade, studentski dom, servis za automobile i trgovački centar.
"Broj povrijeđenih u Kijevu porastao je na 24, uključujući 15-godišnjeg dječaka", napisao je Kličko u nedjelju na Telegramu, dodajući da su tri osobe u teškom stanju.
Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo je kasno u subotu upozorilo da bi mogla biti ispaljena balistička raketa srednjeg dometa, poznata kao Oreshnik.
Tymur Tkachenko, vojni administrator Kijeva, rekao je da se grad suočava s masovnim balističkim napadom i pozvao stanovnike da ostanu u skloništima.
Ranije je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da obavještajni podaci iz ukrajinskih, američkih i evropskih izvora ukazuju na to da Rusija može pripremati upotrebu Oreshnik raketa. Rekao je da se informacije provjeravaju i pozvao na međunarodni pritisak na Moskvu prije daljnje eskalacije.
Ruske vlasti se još nisu oglasile.