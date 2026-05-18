Japanska premijerka naglasila podršku multilateralizmu tokom sastanka s generalnim sekretarom UN-a Šef UN-a Antonio Guterres boravi u posjeti Japanu od nedjelje do srijede

Japanska premijerka Sanae Takaichi u ponedjeljak je na sastanku s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija (UN) Antoniom Guterresom u japanskoj prijestolnici naglasila da ostaje nepromijenjena podrška Tokija multilateralizmu sa UN-om u njegovom središtu.

Guterres je pohvalio napore Japana u oblasti razvojne saradnje i nuklearnog neširenja, ističući da je moralni autoritet zemlje izuzetno važan u ovom trenutku, prenosi "Jiji Press".

Generalni sekretar UN-a boravi u Japanu od nedjelje do srijede.

Ranije tokom dana, Guterres je govorio na događaju pod nazivom "Obilježavanje 70: Saradnja Japan - UN & Expo 2025 i budućnost multilateralizma", gdje je također naglasio važnost multilateralizma.

Istakao je potrebu da se multilateralizam učini vidljivim kroz konkretne akcije za ljude, kao i važnost komunikacije, partnerstava i oblikovanja budućnosti kroz zajedničko stvaranje.

"Budućnost multilateralizma bit će osigurana hrabrošću, reformama i rezultatima. To će zahtijevati institucije koje odražavaju današnji svijet, a ne svijet od prije osamdeset godina. Bit će potrebno finansiranje koje odgovara ambicijama", rekao je Guterres.

"Bit će potrebno reformisati globalne institucije, uključujući Vijeće sigurnosti UN-a i globalnu finansijsku arhitekturu", rekao je Guterres, dodajući da je to ključno za jačanje efikasnosti i legitimnosti u suočavanju s današnjim složenim i multipolarnim svijetom.