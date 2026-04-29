Tokio je dosljedno pozivao Iran da osigura slobodnu i sigurnu plovidbu za sva plovila, kazala je premijerka Sanae Takaichi

Japan potvrdio prolazak broda kroz Hormuški moreuz Tokio je dosljedno pozivao Iran da osigura slobodnu i sigurnu plovidbu za sva plovila, kazala je premijerka Sanae Takaichi

Japan je u srijedu potvrdio prolazak broda povezanog s Japanom kroz Hormuški moreuz, javlja Anadolu.

Japanska premijerka Sanae Takaichi izjavila je na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, da je plovilo u srijedu izašlo iz Perzijskog zaljeva i sada plovi prema Japanu.

Tri japanska člana posade nalaze se na plovilu.

U utorak su podaci MarineTraffica pokazali da je japanski tanker za sirovu naftu Idemitsu Maru prešao Hormuški moreuz prevozeći dva miliona barela saudijske sirove nafte, što je prvi takav tranzit od izbijanja iranskog rata.

"Japan je dosljedno pozivao Iran, u svakoj prilici, da osigura brzo uspostavljanje slobodne i sigurne plovidbe kroz Hormuški moreuz za sva plovila, uključujući i ona japanska", rekla je Takaichi.



"Lično sam prenio ovaj stav (iranskom) predsjedniku Masoudu Pezeshkianu."

Kretanje plovila je "pozitivan razvoj događaja", dodala je.

"Japan će nastaviti saradnju s iranskom stranom kako bi se osiguralo da sva plovila, uključujući i preostale brodove povezane s Japanom, mogu slobodno i sigurno proći kroz Hormuški moreuz", rekla je.

Više od 40 plovila povezanih s Japanom ostaje u Perzijskom zaljevu, prema japanskim medijima.

Hormuški moreuz, kroz koji prolazi otprilike petina globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina, suočava se s velikim poremećajima od početka marta nakon zajedničke ofanzive SAD-a i Izraela protiv Irana 28. februara.

Na snazi ​​je prekid vatre, ali pomorski promet u tom području ostaje uveliko ograničen.