Tokio će rješavati ovo pitanje kroz bliske konsultacije sa Sudom, kao i sa Washingtonom, kaže glasnogovornik vlade

Japan izrazio zabrinutost zbog kampanje SAD-a za rasformiranje ICC-a Tokio će rješavati ovo pitanje kroz bliske konsultacije sa Sudom, kao i sa Washingtonom, kaže glasnogovornik vlade

Japan je u utorak izrazio „zabrinutost“ povodom kampanje Sjedinjenih Američkih Država usmjerene na rasformiranje Međunarodnog krivičnog suda (MKS/ICC), a koju je Trumpova administracija opisala kao prijetnju suverenitetu SAD-a od strane ovog najvišeg suda, prenosi Anadolu.

Tokio „s pažnjom i zabrinutošću prati“ američku kampanju, izjavio je na konferenciji za novinare glasnogovornik vlade Minoru Kihara, prenosi Kyodo News.

Japan, koji je ugovorni saveznik SAD-a, najveći je finansijski doprinositelj Međunarodnom krivičnom sudu, a prijetnje Trumpove administracije uključuju moguće nove sankcije, vizna ograničenja i diplomatski pritisak na saveznike.

Na čelu suda sa sjedištem u Haagu trenutno se nalazi Tomoko Akane, koja je prva predsjednica iz Japana od 2024. godine.

Kihara je dodao da će Tokio „rješavati ovo pitanje bliskim konsultacijama s Međunarodnim krivičnim sudom i njegovim drugim članicama, kao i s Washingtonom“, navodi se u izvještaju.

Saopštenje iz Tokija uslijedilo je nakon što je američki State Department u ponedjeljak objavio da će u kampanji biti primijenjen „odgovor cjelokupne vlade kako bi se sistematski onemogućila sposobnost MKS-a da djeluje, cilja američke vojnike ili zvaničnike, ili na drugi način ugrožava suverenitet Amerike“.

U autorskom tekstu objavljenom u ponedjeljak u listu The Wall Street Journal, američki državni sekretar Marco Rubio poručio je da će administracija „rasformirati MKS – ciglu po ciglu, ako bude potrebno“.

Važno je napomenuti da je Međunarodni krivični sud izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, kao i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta, zbog genocida u palestinskoj opkoljenoj enklavi Gazi.