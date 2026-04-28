Japan i Egipat će sarađivati ​​na stalnoj obnovi Gaze Japanska premijerka Sanae Takaichi i egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi održali su 20-minutni telefonski razgovor

Japanska premijerka Sanae Takaichi i egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi složili su se u utorak da će sarađivati ​​kako bi pomogli u obnovi Gaze, javlja Anadolu.

Lideri su "potvrdili da će blisko sarađivati ​​na stalnoj obnovi Gaze" tokom 20-minutnog telefonskog razgovora, prema saopćenju japanskog Ministarstva vanjskih poslova.

Gaza je devastirana tokom izraelskog genocida, u kojem je od oktobra 2023. godine ubijeno više od 72.000 ljudi, uglavnom žena i djece.

Lideri su razgovarali o američko-izraelskom ratu protiv Irana.

Takaichi je naglasila "najveću važnost" održavanja primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i naglasila da deeskalacija, uključujući osiguranje sigurnosti plovidbe u Hormuškom moreuzu, treba da se postigne što je prije moguće.

Također je izrazila "poštovanje prema naporima Egipta", zajedno s drugim posrednicima, uključujući Pakistan, da se pronađe diplomatsko rješenje, te je rekla da će Japan nastaviti svoj diplomatski angažman u koordinaciji s Egiptom.

Sisi je, zauzvrat, rekao da će Egipat nastaviti posredničke napore usmjerene na brzi nastavak razgovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli zajedničku ofanzivu protiv Irana, što je navelo Teheran da odgovori napadima na ono što je opisao kao američke interese širom regije, od kojih su mnogi u zemljama Perzijskog zaljeva.

Prekid vatre proglašen je 8. aprila posredovanjem Pakistana, nakon čega su uslijedili razgovori održani u Islamabadu 11. aprila, ali su pregovori završeni bez dogovora.

Predsjednik SAD-a Donald Trump kasnije je rekao da je prekid vatre produžen na zahtjev Pakistana u iščekivanju prijedloga Teherana.