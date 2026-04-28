Japan i Egipat će sarađivati ​​na stalnoj obnovi Gaze

Saadet Gökce
28 April 2026•Ažuriranje: 28 April 2026
Japanska premijerka Sanae Takaichi i egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi složili su se u utorak da će sarađivati kako bi pomogli u obnovi Gaze, javlja Anadolu.
Lideri su "potvrdili da će blisko sarađivati na stalnoj obnovi Gaze" tokom 20-minutnog telefonskog razgovora, prema saopćenju japanskog Ministarstva vanjskih poslova.
Gaza je devastirana tokom izraelskog genocida, u kojem je od oktobra 2023. godine ubijeno više od 72.000 ljudi, uglavnom žena i djece.
Lideri su razgovarali o američko-izraelskom ratu protiv Irana.
Takaichi je naglasila "najveću važnost" održavanja primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i naglasila da deeskalacija, uključujući osiguranje sigurnosti plovidbe u Hormuškom moreuzu, treba da se postigne što je prije moguće.
Također je izrazila "poštovanje prema naporima Egipta", zajedno s drugim posrednicima, uključujući Pakistan, da se pronađe diplomatsko rješenje, te je rekla da će Japan nastaviti svoj diplomatski angažman u koordinaciji s Egiptom.
Sisi je, zauzvrat, rekao da će Egipat nastaviti posredničke napore usmjerene na brzi nastavak razgovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli zajedničku ofanzivu protiv Irana, što je navelo Teheran da odgovori napadima na ono što je opisao kao američke interese širom regije, od kojih su mnogi u zemljama Perzijskog zaljeva.
Prekid vatre proglašen je 8. aprila posredovanjem Pakistana, nakon čega su uslijedili razgovori održani u Islamabadu 11. aprila, ali su pregovori završeni bez dogovora.
Predsjednik SAD-a Donald Trump kasnije je rekao da je prekid vatre produžen na zahtjev Pakistana u iščekivanju prijedloga Teherana.