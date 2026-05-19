Janez Janša nominovan za premijera Slovenije, osigurana podrška za većinu u parlamentu Prema navodima agencije STA, očekuje se da će Janša formirati svoju četvrtu vladu u savezu sa strankama desnog centra

Grupa poslanika Slovenske demokratske stranke (SDS) nominovala je u utorak šefa stranke Janeza Janšu za premijera Slovenije, uz podršku 48 poslanika u Narodnoj skupštini.

Za izbor premijera potrebna je apsolutna većina od 46 glasova u parlamentu koji ima 90 zastupnika, a glasanje bi moglo biti održano u petak.

Janša je izjavio da su stranački organi SDS-a potvrdili koalicioni sporazum sa više opozicionih partija, čime su ispunjeni uslovi za podnošenje kandidature. Dodao je da se potpisivanje sporazuma očekuje do kraja sedmice, nakon čega će uslijediti dogovor o raspodjeli resora u novoj vladi.

Koalicioni sporazum već su podržale Nova Slovenija, Demokrate, Slovenačka narodna stranka i Fokus.

Buduća koalicija trenutno raspolaže sa 43 glasa, ali je Resnica najavila da će podržati Janšu i prilikom glasanja o mandataru.

Janša je do sada tri puta obavljao funkciju premijera, ali je samo jednom odradio puni mandat. Ukoliko bude potvrđen, ovo će biti njegova četvrta vlada i prva s jasno izraženom desnom političkom orijentacijom.