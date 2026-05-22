Janez Janša izabran za premijera Slovenije, dobio mandat za sastav svoje četvrte vlade

Slovenski parlament izabrao je u petak lidera Slovenske demokratske stranke (SDS) Janeza Janšu za novog premijera, čime je dobio mandat za sastav svoje četvrte vlade.

Poslanici Državnog zbora podržali su Janšu na tajnom glasanju sa 51 glasom za i 36 protiv. On je potom položio zakletvu pred parlamentom, javlja STA.

Janša će predvoditi 16. vladu Slovenije, a prema proceduri ima rok od 15 dana da parlamentu predloži kandidate za ministre.

Ovo će biti njegov četvrti mandat na čelu slovenske vlade.

Sjednicu parlamenta pratili su protesti na ulicama Ljubljane na kojima su građani podsjetili na navodnu podršku Izraela Janši.