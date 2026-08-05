Iran neće postići nikakav sporazum pod prijetnjama, rekao je izvor za Sepah News

Izvještaj: "Američko uplitanje" odgađa sporazum o Hormuškom moreuzu s Omanom Iran neće postići nikakav sporazum pod prijetnjama, rekao je izvor za Sepah News

Dobro obaviješteni iranski izvor izjavio je u srijedu da su "američko uplitanje" i prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa glavni razlozi kašnjenja u postizanju sporazuma s Omanom o Hormuškom moreuzu, prenose lokalni mediji.

"Glavni razlog kašnjenja sporazuma s Omanom o Hormuškom moreuzu jesu američko uplitanje i Trumpove prijetnje", rekao je izvor za iranski Sepah News.

"Sve dok postoji američko uplitanje i prijetnja vojnim napadom na Iran, sporazum će kasniti", rekao je izvor, dodajući: "Iran neće postići nikakav sporazum pod prijetnjama."

Ova izjava uslijedila je dan nakon što je glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei rekao da se razgovori Teherana i Omana o Hormuškom moreuzu nastavljaju u pozitivnom smjeru.