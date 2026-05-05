Brazilac Thiago de Avila i španski aktivista palestinskog porijekla Saif Abukeshek ostat će u pritvoru do 10. maja, saopćila je izraelska grupa za zastupanje interesa Palestinaca Adalah

Izraelski sud produžio pritvor za šest dana dvojici aktivista flote za Gazu Brazilac Thiago de Avila i španski aktivista palestinskog porijekla Saif Abukeshek ostat će u pritvoru do 10. maja, saopćila je izraelska grupa za zastupanje interesa Palestinaca Adalah

Izraelski sud je u utorak za još šest dana produžio pritvor aktivistima Globalne flote Sumud, Brazilcu Thiagu de Avili i španskom aktivisti palestinskog porijekla Saifu Abukesheku, javlja Anadolu.

Posljednje produženje dolazi nakon što je Prekršajni sud u Aškelonu na jugu Izraela u nedjelju produžio pritvor aktivistima za dva dana, do utorka.

Adalah, izraelska grupa za zastupanje interesa Palestinaca u Izraelu, saopćila je za Anadolu da će aktivisti ostati u pritvoru do 10. maja.

Advokati aktivista su tokom saslušanja naglasili da su "optužbe protiv njih neosnovane i da ne postoji pravno opravdanje za njihov daljnji pritvor", saopćila je grupa.

"Tim Adalah je pojasnio da protiv njih nisu podnesene formalne optužnice i da je njihov pritvor namijenjen završetku istrage", dodaje se u saopćenju.

Zastupnička grupa je u ponedjeljak navela da su Avile i Abukeshek primili prijetnje smrću u izraelskim zatvorima, gdje se drže u potpunoj izolaciji pod neprekidnim jakim svjetlom 24 sata dnevno.

Izraelske snage su 30. aprila napale Globalnu flotu Sumud u blizini grčkog ostrva Krit, oko 600 nautičkih milja od palestinske enklave Gaze koja je opustošena blokadom.

Izrael je nametnuo blokadu Pojasa Gaze 2007. godine, ostavljajući 2,4 miliona ljudi na toj teritoriji na ivici gladi.

Izraelska vojska je pokrenula brutalnu dvogodišnju ofanzivu na Gazu u oktobru 2023. godine, ubivši više od 72.000 ljudi, ranivši više od 172.000 i uzrokujući masovna razaranja širom opkoljene teritorije.