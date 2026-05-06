Svako ko vidi kako se ovaj (iranski) režim ponaša prema svim svojim susjedima u regiji - razumije potrebu da se spriječi da dobije nuklearno oružje, kazao je Gideon Saar

Izraelski ministar Saar: Iran mora biti zaustavljen prije nego dođe do nuklearnog oružja Svako ko vidi kako se ovaj (iranski) režim ponaša prema svim svojim susjedima u regiji - razumije potrebu da se spriječi da dobije nuklearno oružje, kazao je Gideon Saar

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar naglasio je potrebu da se spriječi da Iran dobije nuklearno oružje, uprkos izraelskom vlastitom neprijavljenom nuklearnom arsenalu koji nije predmet međunarodnog nadzora, javlja Anadolu.

Saar je dao ove komentare u utorak tokom sastanka u Berlinu s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom u okviru posjete otvorenog tipa koju je počeo ranije tog dana, prema objavi na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

"Jučer smo, još jednom, dobili dokaze o ludoj prirodi iranskog režima. Snažno osuđujemo neizazvane napade režima na Ujedinjene Arapske Emirate", rekao je.

Drugi dan zaredom, Emirati su objavili da su presreli rakete i dronove lansirane iz Irana.

"Svako ko vidi kako se ovaj (iranski) režim ponaša prema svim svojim susjedima u regiji - razumije potrebu da se spriječi njegovo dobijanje nuklearnog oružja", dodao je.

SAD i Izrael optužuju Iran da provodi nuklearne i raketne programe koji prijete Izraelu i zemljama saveznicama SAD-a u regiji, dok Teheran tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopske prirode i negira da traži nuklearno oružje.

Vjeruje se da je Izrael, koji okupira palestinske teritorije, kao i zemlju u Libanu i Siriji, jedina zemlja u regiji s nuklearnim oružjem, iako to nikada nije službeno potvrdio i nije pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Izrael se također priprema za mogući raspad primirja između SAD-a i Irana koje je započelo 8. aprila usred zabrinutosti od obnove sukoba nakon neprijateljstava koja su počela 28. februara kada su SAD i Izrael pokrenuli napad na Iran.