U napadima meta bile kuće i vozila u više palestinskih zajednica

Izraelski doseljenici napali više sela na okupiranoj Zapadnoj obali, povrijeđena dva Palestinca U napadima meta bile kuće i vozila u više palestinskih zajednica

Dva Palestinca povrijeđena su u nedjelju nakon što su izraelski doseljenici izveli napade na nekoliko sela širom okupirane Zapadne obale, dok su izraelske snage odvojeno izvršile racije u Ramali i Nablusu, prenijeli su palestinski mediji.

Zvanični Radio Glas Palestine javio je da su dva Palestinca povrijeđena nakon što su ih izraelski doseljenici napali na periferiji sela Beit Ula, sjeverozapadno od Hebrona.

U drugom napadu doseljenici su gađali kuću u mjestu Beita, južno od Nablusa te ispred nje istovarili gomile smeća, naveo je isti izvor. U tom incidentu nije bilo povrijeđenih.

Radio je također javio da su izraelske snage zajedno s doseljenicima izvršile raciju na rubnom dijelu naselja Al-Tira u Ramali

Odvojeno od toga, izraelske snage, uz podršku vojnog buldožera, upale su u mjesto Salem, istočno od Nablusa, gdje su doveli trojicu palestinskih zatvorenika iz porodice Ishtayeh u njihov dom, javio je dopisnik Anadolu.

Jedan od zatvorenika bio je prisiljen kopati u dvorištu susjedne kuće prije nego što su ga vojnici odveli u očev dom. Prije povlačenja izraelska vojska uhapsila je još jednog Palestinca, identificiranog kao Yamen Atwi.

U međuvremenu je zvanična palestinska novinska agencija Wafa objavila da su doseljenici ušli u selo Abu Njeim, jugoistočno od Betlehema, gdje su se okupili u nekoliko naselja i duž glavnog puta, izazivajući strah među stanovnicima od mogućih napada na njihove domove i imovinu.

Prema navodima Wafe, doseljenici su također napali kuće i vozila u selu te ušli u područje Gharaba, kao i na periferiju mjesta Sinjil, Kafr Malik, Deir Jarir, Taybeh, Yabrud i Beitillu u blizini Ramale.

Na okupiranoj Zapadnoj obali posljednjih mjeseci zabilježena je eskalacija izraelskih vojnih racija na palestinske gradove, mjesta i izbjegličke kampove, koje uključuju ubistva, hapšenja, rušenje kuća i prisilna raseljavanja.

Od početka izraelskog genocidnog rata u Gazi u oktobru 2023. godine, napadi izraelske vojske i doseljenika širom okupirane Zapadne obale intenzivirani su, pri čemu je ubijeno više od 1.182 Palestinca, oko 13.000 ih je ranjeno, a gotovo 24.000 uhapšeno, prema zvaničnim palestinskim podacima.