Izraelske snage srušile 40 palestinskih trgovina u gradu kod Jerusalema

Raşa Evrensel
12 Maj 2026•Ažuriranje: 12 Maj 2026
Izraelske snage srušile su u ponedjeljak 40 trgovina i buldožerima uništile tri autopraonice u mjestu Al-Eizariya, jugoistočno od Jerusalema, u okviru kontinuiranih operacija rušenja.
Jerusalemski guvernat saopćio je da su se izraelske snage povukle s lokacije rušenja u području Al-Mushtal u Al-Eizaryiji nakon što su uništile približno 40 industrijskih i komercijalnih objekata, kao i tri autopraonice.
Guvernat je upozorio na nastavak operacija rušenja dok su na građane ispaljivane zvučne i gasne bombe.
Dan ranije izraelske snage rasporedile su vojnu opremu i vozila u području rasadnika u tom mjestu prije pokretanja direktne operacije rušenja, navodi gubernija.
Izraelske snage ciljaju industrijske i komercijalne objekte u kampanji koja obuhvata sve poslovne subjekte u tom području, uprkos preventivnoj naredbi kojom su operacije rušenja zamrznute do maja.
Rušenje je izvedeno uz intenzivnu upotrebu šok-bombi, dok je saobraćaj u okolnom području bio poremećen.
Poznato je da su ove operacije dio šireg projekta širenja naselja, uključujući plan naselja E1.
Predsjednik vijeća sela Arab al-Jahalin Daoud al-Jalin rekao je da je izraelsko rušenje bilo "pravi masakr trgovina na ulazu u Al-Eizariyu".
"Okupacione vlasti su prvobitno najavile rušenje samo pet trgovina prije nego što su proširile operaciju rušenja", dodao je.
Jerusalemski guvernat saopćio je u srijedu prošle sedmice da su izraelske vlasti usmeno obavijestile oko 50 Palestinaca da isprazne svoje trgovine i komercijalne objekte u području Al-Mashtal na glavnom ulazu u Al-Eizariyu prije nedjelje ujutro radi provođenja naloga za rušenje izdatih u augustu 2025. godine.
Guvernat je naveo da su izraelske vlasti zaprijetile rušenjem objekata zajedno s njihovim sadržajem ukoliko vlasnici ne postupe u skladu s naređenjem u predviđenom roku.
Društvo "St. Yves", katolička organizacija za ljudska prava koja djeluje pod pokroviteljstvom Latinske patrijaršije u Jerusalemu i pruža pravnu pomoć Palestincima, također je u nedjelju saopćilo da je dobilo odluku izraelskog Vrhovnog suda o zamrzavanju rušenja 50 komercijalnih objekata u Al-Eizaryiji nakon podnošenja pravnog zahtjeva u odbranu pogođenih osoba.
Palestinske i izraelske organizacije za ljudska prava optužuju izraelske vlasti da vrše pritisak radi ograničavanja palestinske gradnje u Istočnom Jerusalemu, dok istovremeno ubrzavaju širenje naselja u gradu.
Palestinci smatraju Istočni Jerusalem glavnim gradom svoje buduće države, dok Izrael insistira na Jerusalemu u cijelosti kao svom jedinstvenom glavnom gradu.
Od početka izraelskog rata u Pojasu Gaze u oktobru 2023. godine izraelski napadi na Zapadnoj obali su intenzivirani, što je rezultiralo smrću više od 1.155 Palestinaca, uništenjem 11.000 vozila i hapšenjem 22.000 Palestinaca, prema palestinskim izvorima.