Izraelske snage srušile 40 palestinskih trgovina u gradu kod Jerusalema Rušenje je bilo pravi masakr trgovina, rekao je predsjednik mjesnog vijeća

Izraelske snage srušile su u ponedjeljak 40 trgovina i buldožerima uništile tri autopraonice u mjestu Al-Eizariya, jugoistočno od Jerusalema, u okviru kontinuiranih operacija rušenja.

Jerusalemski guvernat saopćio je da su se izraelske snage povukle s lokacije rušenja u području Al-Mushtal u Al-Eizaryiji nakon što su uništile približno 40 industrijskih i komercijalnih objekata, kao i tri autopraonice.

Guvernat je upozorio na nastavak operacija rušenja dok su na građane ispaljivane zvučne i gasne bombe.

Dan ranije izraelske snage rasporedile su vojnu opremu i vozila u području rasadnika u tom mjestu prije pokretanja direktne operacije rušenja, navodi gubernija.

Izraelske snage ciljaju industrijske i komercijalne objekte u kampanji koja obuhvata sve poslovne subjekte u tom području, uprkos preventivnoj naredbi kojom su operacije rušenja zamrznute do maja.

Rušenje je izvedeno uz intenzivnu upotrebu šok-bombi, dok je saobraćaj u okolnom području bio poremećen.

Poznato je da su ove operacije dio šireg projekta širenja naselja, uključujući plan naselja E1.

Predsjednik vijeća sela Arab al-Jahalin Daoud al-Jalin rekao je da je izraelsko rušenje bilo "pravi masakr trgovina na ulazu u Al-Eizariyu".

"Okupacione vlasti su prvobitno najavile rušenje samo pet trgovina prije nego što su proširile operaciju rušenja", dodao je.

Jerusalemski guvernat saopćio je u srijedu prošle sedmice da su izraelske vlasti usmeno obavijestile oko 50 Palestinaca da isprazne svoje trgovine i komercijalne objekte u području Al-Mashtal na glavnom ulazu u Al-Eizariyu prije nedjelje ujutro radi provođenja naloga za rušenje izdatih u augustu 2025. godine.

Guvernat je naveo da su izraelske vlasti zaprijetile rušenjem objekata zajedno s njihovim sadržajem ukoliko vlasnici ne postupe u skladu s naređenjem u predviđenom roku.

Društvo "St. Yves", katolička organizacija za ljudska prava koja djeluje pod pokroviteljstvom Latinske patrijaršije u Jerusalemu i pruža pravnu pomoć Palestincima, također je u nedjelju saopćilo da je dobilo odluku izraelskog Vrhovnog suda o zamrzavanju rušenja 50 komercijalnih objekata u Al-Eizaryiji nakon podnošenja pravnog zahtjeva u odbranu pogođenih osoba.

Palestinske i izraelske organizacije za ljudska prava optužuju izraelske vlasti da vrše pritisak radi ograničavanja palestinske gradnje u Istočnom Jerusalemu, dok istovremeno ubrzavaju širenje naselja u gradu.

Palestinci smatraju Istočni Jerusalem glavnim gradom svoje buduće države, dok Izrael insistira na Jerusalemu u cijelosti kao svom jedinstvenom glavnom gradu.

Od početka izraelskog rata u Pojasu Gaze u oktobru 2023. godine izraelski napadi na Zapadnoj obali su intenzivirani, što je rezultiralo smrću više od 1.155 Palestinaca, uništenjem 11.000 vozila i hapšenjem 22.000 Palestinaca, prema palestinskim izvorima.