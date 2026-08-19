Ashraf al-Awar uhapšen u svom domu u Silwanu u okupiranom istočnom Jerusalemu, kaže zvaničnik iz njegovog ureda za Anadolu

Izraelska policija uhapsila palestinskog ministra za pitanja Jerusalema Ashraf al-Awar uhapšen u svom domu u Silwanu u okupiranom istočnom Jerusalemu, kaže zvaničnik iz njegovog ureda za Anadolu

Izraelska policija uhapsila je u srijedu palestinskog ministra za pitanja Jerusalema Ashrafa al-Awara u njegovom domu u naselju Silwan u okupiranom istočnom Jerusalemu, rekao je zvaničnik iz njegovog ureda.

Zvaničnik, koji je zatražio anonimnost, rekao je za Anadolu da je izraelska policija privela al-Awara bez navođenja razloga.

Izraelska policija nije odmah komentirala razlog hapšenja.

Prošle godine izraelske vlasti izdale su nalog kojim je al-Awaru na šest mjeseci zabranjen ulazak na okupiranu Zapadnu obalu, a zabrana je kasnije produžena.

Palestinsko Ministarstvo za pitanja Jerusalema sa sjedištem je u gradu Al-Ramu na okupiranoj Zapadnoj obali, dok se sjednice palestinske vlade održavaju u Ramallahu.

Od 7. oktobra 2023. godine izraelske vlasti pojačale su ograničenja palestinskih sportskih, društvenih, političkih i ekonomskih aktivnosti u okupiranom istočnom Jerusalemu.

Izraelske vlasti također su intenzivirale aktivnosti na izgradnji naselja i rušenje palestinskih kuća, dok omogućavaju upade doseljenika u kompleks džamije Al-Aksa te vjernicima i propovjednicima onemogućavaju pristup tom mjestu.

Palestinci insistiraju na tome da je okupirani istočni Jerusalem glavni grad njihove buduće države, dok Izrael cijeli grad smatra svojim glavnim gradom, što međunarodna zajednica uglavnom odbacuje.