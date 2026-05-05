Izrael otvorio skloništa u Ašdodu zbog moguće obnove rata s Iranom Lokalne vlasti navode da je riječ o mjeri predostrožnosti bez promjena u uputama vojske

Općinske vlasti u gradu Ašdod na jugu Izraela objavile su u utorak ponovno otvaranje javnih skloništa zbog zabrinutosti od moguće obnove rata s Iranom.

Dnevni list Yedioth Ahronoth, pozivajući se na gradske vlasti Ašdoda, naveo je da je odluka donesena „u svjetlu rastućih sigurnosnih tenzija“.

Istaknuto je da je otvaranje skloništa dio internih priprema „bez ikakvih promjena“ u uputama izraelske vojske.

„Ne žurimo, ali smo u punoj pripravnosti“, izjavio je gradonačelnik Rišon LeZion Raz Kinstlich.

On je dodao da oko 50.000 Izraelaca u tom području nema adekvatno zaštićene prostore.

Tenzije u regiji Zaljeva dodatno su porasle u ponedjeljak, kada su Ujedinjeni Arapski Emirati prijavili niz iranskih napada dronovima i raketama u kojima su tri osobe povrijeđene.

Islamska revolucionarna garda upozorila je da će svi brodovi koji krše tranzitne protokole koje je izdao Teheran u Hormuški moreuz biti „zaustavljeni silom“.

Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su 28. februara napade na Iran, što je izazvalo uzvratne udare Teherana na Izrael i američke saveznike u Zaljevu, kao i zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistan, ali pregovori u Islamabad nisu rezultirali trajnim sporazumom. Primirje je kasnije produžio predsjednik SAD-a Donald Trump bez određenog roka.