Povlačenje iz Zawtara i Fruna (na jugu) bit će odgođeno, navodno su izraelski izvori rekli javnom emiteru

Izrael odgodio povlačenje iz dva pilot područja u južnom Libanu Povlačenje iz Zawtara i Fruna (na jugu) bit će odgođeno, navodno su izraelski izvori rekli javnom emiteru

Izrael je u utorak odlučio odgoditi povlačenje iz dva pilot područja u južnom Libanu, navodeći navodnu potrebu da se "sačeka dok se ne uspostavi zajednički mehanizam praćenja s Bejrutom", javlja Anadolu.

"Tokom razgovora unutar izraelske vojske o planu, o kojem su se Liban i Izrael dogovorili tokom vikend razgovora, zaključeno je da će se vremenski okvir implementacije odgoditi nakon početne procjene", citirao je izraelski javni emiter KAN neimenovane izvore.

"Povlačenje izraelskih snaga iz dva libanska područja Zawtar i Frun (na jugu) bit će odgođeno", dodali su izvori.

Tvrde da je odgađanje posljedica čekanja na sporazum o zajedničkom mehanizmu praćenja između libanske i izraelske vojske radi implementacije sporazuma o prekidu vatre navedenog u tajnom sigurnosnom aneksu sporazuma između dvije strane.

"Očekuje se da će Sjedinjene Američke Države odobriti pojedince koji će učestvovati u ovom mehanizmu kako bi se osiguralo da Hezbollah ne dobije pristup osjetljivim informacijama koje se razmjenjuju", rekao je obavješteni izvor za KAN.

"Trenutno nema rasporeda", citirao je medij sigurnosne izvore.

U petak su Bejrut i Tel Aviv potpisali okvirni sporazum pod pokroviteljstvom SAD-a, čiji je cilj olakšavanje postepenog povlačenja Izraela s libanske teritorije i smanjenje neprijateljstava duž granice.

Od 2. marta Izrael provodi vojnu ofanzivu u Libanu u kojoj je, prema podacima libanskog Ministarstva zdravstva, ubijeno više od 4.240 ljudi, povrijeđeno više od 12.190, a raseljeno više od milion ljudi.