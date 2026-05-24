Izrael nastavio napade na Gazu: Ubijeno najmanje petero Palestinaca, isto toliko i ranjeno Među žrtvama tri člana iste porodice usred svakodnevnih kršenja primirja od strane Tel Aviva

Pet Palestinaca, uključujući tri člana iste porodice, ubijeno je, a još pet osoba ranjeno u novim izraelskim napadima u Pojasu Gaze u nedjelju, usred svakodnevnih kršenja postojećeg primirja, saopćili su medicinski izvori.

Jedan Palestinac ubijen je izraelskom vatrom u centru izbjegličkog kampa Jabalia na sjeveru Gaze, a njegovo tijelo prebačeno je u bolnicu Al-Shifa u zapadnom dijelu grada Gaze, rekli su izvori za Anadolu.

Također su ubijeni supružnici i njihovo dijete, a troje ljudi je ranjeno u izraelskom zračnom napadu koji je pogodio njihovu kuću u izbjegličkom kampu Nuseirat u centralnoj Gazi, dodali su izvori.

U odvojenom incidentu, izvori navode da je jedno dijete preminulo od povreda zadobijenih u izraelskom napadu na policijsku stanicu u sjeverozapadnoj Gazi u subotu.

Na sjeveru Gaze, jedan palestinski ribar zadobio je povrede nakon što su izraelske pomorske snage ispalile granate i pucale na ribarske brodove kod obale grada Gaze, navode izvori.

Još jedan Palestinac ranjen je šrapnelom granate ispaljene od izraelskih snaga na plaži u području Al-Sudaniya, sjeverozapadno od enklave.

U povezanom razvoju događaja, izraelska vojska izvela je rušenja zgrada i objekata na sjeveru Gaze. Lokalni izvori navode da su čuli veliku eksploziju koja je nastala tokom rušenja.

U Khan Younisu na jugu Gaze, izraelske snage također su izvele slične operacije rušenja istočno od grada, uz pucnjavu i artiljerijsko granatiranje u blizini raskrsnice Bani Suheila, prema lokalnim izvorima.

Prema Ministarstvu zdravstva Gaze, više od 880 ljudi je ubijeno, a više od 2.645 ranjeno u izraelskim napadima od kada je primirje objavljeno 10. oktobra 2025.

Sporazum je trebao zaustaviti dvogodišnji rat Izraela u kojem je od oktobra 2023. ubijeno više od 72.000 ljudi, uglavnom žena i djece, a više od 172.000 ranjeno, uz ogromna razaranja koja su zahvatila 90 posto civilne infrastrukture.