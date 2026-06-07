Predsjedavajući CIK-a Kreshnik Radoniqi izjavio je da se izborni proces nastavlja bez problema

Izbori na Kosovu: Do 11 sati glasalo 8,29 posto birača Predsjedavajući CIK-a Kreshnik Radoniqi izjavio je da se izborni proces nastavlja bez problema

Centralna izborna komisija Kosova (CIK) objavila je da je izlaznost birača na prijevremenim parlamentarnim izborima od otvaranja biračkih mjesta do 11 sati u nedjelju bila 8,29 posto ili 162.439 birača, javlja Anadolu.

Predsjedavajući CIK-a Kreshnik Radoniqi izjavio je da se izborni proces nastavlja bez problema.

Radoniqi je izjavio da su rezultati zasnovani na preliminarnim podacima CIK-a sa više od 97 posto biračkih mjesta.

"Proces glasanja odvija se po planovima. Prema podacima općinskih komisija, do sada glasanje teče uredno i bez problema", rekao je Radoniqi.



Ovi izbori su treći po redu na nacionalnom nivou na Kosovu u roku od 16 mjeseci.