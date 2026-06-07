Izbori na Kosovu: Do 11 sati glasalo 8,29 posto birača

Agim Sulaj
07. juni 2026.•Ažuriranje: 07. juni 2026.
Centralna izborna komisija Kosova (CIK) objavila je da je izlaznost birača na prijevremenim parlamentarnim izborima od otvaranja biračkih mjesta do 11 sati u nedjelju bila 8,29 posto ili 162.439 birača, javlja Anadolu.
Predsjedavajući CIK-a Kreshnik Radoniqi izjavio je da se izborni proces nastavlja bez problema.
Radoniqi je izjavio da su rezultati zasnovani na preliminarnim podacima CIK-a sa više od 97 posto biračkih mjesta.
"Proces glasanja odvija se po planovima. Prema podacima općinskih komisija, do sada glasanje teče uredno i bez problema", rekao je Radoniqi.
Ovi izbori su treći po redu na nacionalnom nivou na Kosovu u roku od 16 mjeseci.