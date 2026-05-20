Italijanski studenti protestuju nakon što su nastavnika privele izraelske snage tokom misije pomoći Gazi Nastavnici i studenti pokreću peticiju i javni skup dok raste pritisak za oslobađanje pritvorenog prosvjetnog radnika

Studenti u Anconi, primorskom gradu u centralno-istočnoj Italiji, stupili su u štrajk nakon izvještaja da su jednog od njihovih nastavnika privele izraelske snage dok je bio na brodu Globalne flotile Sumud na putu prema Gazi.

Prema izvještaju ANSA-e u srijedu, demonstracije su se održale ispred Klasične srednje škole "Carlo Rinaldini" u Anconi, gdje su se studenti okupili u znak solidarnosti prije nego što su planirali daljnje akcije kasnije tokom dana.

Oni su pozvali na hitno oslobađanje svog nastavnika filozofije i humanističkih nauka Vittorija Sergija.

"Uvijek smo bili u kontaktu s njim, sve do malo prije njegovog hapšenja", objašnjava Teodoro Palpacelli, predsjednik Studentskog vijeća.

"Uvijek nas je podsticao u našim aktivnostima u školi. On je veliki primjer za sve nas", dodao je.

Roditelj dvoje studenata koje je Sergi podučavao također se pridružio protestu, kritikujući postupke Izraela u vezi s flotilom.

"Ovdje sam, jer je ono što Izrael radi flotili, koja provodi mirnu akciju, potpuno nezakonito. Trenuci protesta poput ovog su izuzetno važni", rekao je tokom okupljanja ispred škole.

Nakon dvosatnog protesta ispred škole, studenti su trebali preći u park Cittadella na javni skup. Očekuje se da će učestvovati i nastavnici, uključujući i kampanju potpisivanja peticije kojom se traži Sergijevo oslobađanje.

Studenti također od lokalnog prefekta da pošalje formalno pismo Ministarstvu vanjskih poslova Italije, tražeći hitno oslobađanje nastavnika i drugih italijanskih državljana za koje tvrde da su pritvoreni.

Humanitarna Globalna flotila Sumud saopćila je u utorak da je svih 50 plovila u njenom konvoju pomoći zaplijenjeno od strane Izraela. Zajedno su prevozili 428 ljudi iz 44 zemlje nakon što su isplovili iz Marmarisa u Turskoj, u novom pokušaju da probiju nezakonitu izraelsku blokadu Gaze koja traje od 2007. godine.