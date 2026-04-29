Italijanska premijerka: Stav o potrošnji za odbranu ostaje isti, fokus na nove ekonomske prioritete Potrošnja na odbranu ostaje apsolutni prioritet usred promjene ekonomskog fokusa, kazala je Meloni

Italijanska premijerka izjavila je da nije promijenila svoj stav o povećanju potrošnje na odbranu, ali je naglasila da se Italija sada suočava s drugim prioritetima, prema novinskoj agenciji ANSA, javlja Anadolu.

"Nisam promijenila mišljenje o pitanju potrošnje na odbranu", rekla je Giorgia Meloni na konferenciji za novinare nakon sastanka kabineta u utorak.



"Preuzimam odgovornost za to jer znam da to nije baš popularno pitanje."

Premijerka je rekla da "odgovorni ljudi također trebaju činiti ono što je ispravno, a ne samo ono što je odmah popularno", ponavljajući da potrošnja na odbranu ostaje apsolutni prioritet.



Međutim, dodala je, trenutni fokus mora biti na ekonomskim uslovima.

"Danas moram dati prioritet onome što se događa na ekonomskom nivou, jer ako više nemam državu, nema potrebe da je branim", rekla je.

Meloni je naglasila da će vlada pokušati uravnotežiti svoje obaveze na osnovu prioriteta.



"Možda nećemo učiniti sve što smo mogli ili trebali učiniti, pokušajmo sastaviti kraj s krajem", dodala je.