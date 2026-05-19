Italija traži od Izraela da pojasni upotrebu gumenih metaka protiv aktivista flotile za Gazu Rim pomno prati situaciju dok se pritvoreni Italijani prebacuju u izraelski pritvor

Italija je zatražila hitno pojašnjenje od Izraela nakon izvještaja da su pomorske snage Tel Aviva upotrijebile silu protiv plovila uključenih u Globalnu flotilu Sumud, koja je pokušavala stići do Pojasa Gaze.

Dvadeset sedam italijanskih državljana koji su bili na flotili pritvoreni su nakon što su izraelske snage presrele brod, saopćilo je italijansko Ministarstvo vanjskih poslova. Zvaničnici su naveli da se očekuje da će plovila biti prebačena u luku Ashdod.

Ministar vanjskih poslova Antonio Tajani pozvao je Izrael da hitno provjeri izvještaje aktivista koji tvrde da su protiv flotile korišteni gumeni meci ili drugi projektili.

On je zatražio hitnu provjeru upotrebe sile nakon kontradiktornih izvještaja o incidentu.

Flotila uključuje međunarodne aktiviste koji pokušavaju morskim putem stići do Gaze.

Novinska agencija ANSA navodi da je italijanska glasnogovornica Maria Elena Delia izjavila da su izraelska pomorska plovila pucala na ili udarala više brodova, uključujući i jedan koji je plovio pod italijanskom zastavom.

"Brodovi izraelske mornarice ispaljuju projektile, ne znamo koje vrste, ne znamo da li su pravi ili gumeni", rekla je Delia u video izjavi.

Dodala je da je navodno pogođeno šest brodova, uključujući plovilo "Girolama", koje je, kako je navela, plovilo pod italijanskom zastavom. Situaciju je opisala kao izuzetno ozbiljnu.

Izraelski glasnogovornik je za ANSA-u rekao da su korištena neneletalna sredstva nakon što su plovilima više puta izdavana upozorenja. Dodao je da nisu ispaljeni hici direktno na aktiviste i da nema prijavljenih povreda.