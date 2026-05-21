Italija traži od EU da sankcioniše izraelskog ministra Ben-Gvira zbog postupanja prema aktivistima flote za Gazu

İlayda Çakırtekin
21 Maj 2026•Ažuriranje: 21 Maj 2026
Italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani objavio je u četvrtak da je zatražio od Evropske unije (EU) da uvede sankcije protiv izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira zbog njegovog postupanja prema aktivistima iz Globalne flote Sumud, javlja Anadolu.
Tajani je na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, izjavio da je formalno zatražio od šefice EU za vanjsku politiku Kaje Kallas da uvrsti usvajanje sankcija protiv Ben-Gvira na dnevni red sljedećeg sastanka ministara vanjskih poslova EU.
Napomenuo je da zahtjev dolazi kao odgovor na "neprihvatljiva djela počinjena protiv aktivista s flote, hvatanje aktivista u međunarodnim vodama i njihovo podvrgavanje uznemiravanju i ponižavanju, kršeći najosnovnija ljudska prava".