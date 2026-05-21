Italija poručila Izraelu: Nemate pravo ponižavati pritvorene aktiviste flote za Gazu Za nas je "crvena linija" pređena, kazao je Antonio Tajani

Italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani izjavio je u četvrtak da Izrael nema pravo ponižavati zatvorenike nakon objavljivanja videa koji prikazuje postupanje izraelskih vlasti prema aktivistima Globalne flote Sumud, javlja Anadolu.

"Ogorčen sam. Izrael ima pravo da se brani, ali nema pravo ponižavati zatvorenike, bespomoćne ljude koji nisu počinili nikakva djela nasilja i nisu teroristi", rekao je Tajani za novine "Avvenire".

Ukazao je na razliku između održavanja pomorske blokade i "dovođenja u pitanje dostojanstva i sigurnosti ljudi".

Tajani je dodao da Italija zahtijeva objašnjenje od izraelske vlade nakon što je ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir objavio video na društvenim mrežama na kojem se ruga propalestinskim aktivistima koji su bili vezani i prisiljeni klečati nakon što su ih izraelske snage pritvorile u međunarodnim vodama.

"Za nas je pređena 'crvena linija'. Vjerujem da našim izraelskim kolegama mora biti apsolutno jasno da incidenti poput ovog produbljuju izolaciju Izraela, čak i među njegovim najbližim prijateljima", rekao je.

Potvrdio je da će Italija procijeniti svoj politički stav i procijeniti koje mjere treba poduzeti na evropskom nivou.

"Čak i oni koji se ne slažu s kampanjama flota ili ih smatraju provokativnim ne mogu tolerirati da se nenaoružani građani ovako tretiraju", dodao je Tajani.

Ponovio je poziv Italije za hitnu repatrijaciju pritvorenih, naglašavajući da sankcije ostaju mogućnost.