Italija pokrenula istragu zbog pritvaranja Italijana na floti pomoći za Gazu Istraga je pokrenuta nakon tri formalne prijave, uključujući dvije koje se tiču ​​italijanskih aktivista

Rimsko tužilaštvo je u ponedjeljak objavilo da je otvorena istraga o pritvaranju italijanskih državljana tokom izraelskog presretanja flotile pomoći za Gazu u međunarodnim vodama kod Grčke, javlja Anadolu.

Istraga se odnosi na operaciju izvedenu u noći 29. aprila kod obale grčkog ostrva Krit, gdje su izraelske snage presrele više brodova Globalne flote Sumud koji su pokušavali da stignu do Gaze s humanitarnom pomoći, objavila je italijanska novinska agencija ANSA.

Tužioci su pokrenuli istragu nakon što su primili tri formalne prijave, uključujući dvije koje se tiču ​​aktivista Thiaga de Avile i Saifa Abukesheka, koji su navodno oteti s plovila pod italijanskom zastavom i trenutno su u pritvoru.

Slučaj također cilja neidentificirane osobe zbog sumnje na otmicu, pljačku i nanošenje štete s rizikom od brodoloma, navodi se u izvještaju.

Očekuje se da će istražitelji, kao dio istrage, izraelskim vlastima podnijeti zahtjev za međunarodnu pravosudnu saradnju, poznat kao zamolnica.

Globalna flota Sumud napadnuta je u četvrtak u blizini Krita, 600 nautičkih milja od svog odredišta, enklave Gaze razorene blokadom.

Prvi brodovi flote, koji su prevozili humanitarnu pomoć, napustili su Barcelonu 12. aprila, dok je glavna flota isplovila s italijanskog ostrva Sicilije 26. aprila, s ciljem da probije višegodišnju izraelsku blokadu Gaze.

Izrael je nametnuo blokadu Pojasa Gaze od 2007. godine, ostavljajući 2,4 miliona stanovnika te teritorije na ivici gladi.

U oktobru 2023. godine pokrenuo je brutalnu dvogodišnju ofanzivu na Gazu, ubivši više od 72.000 ljudi, ranivši više od 172.000 i uzrokujući masovna razaranja širom opkoljene teritorije.