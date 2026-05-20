Irska ministrica zgrožena i šokirana videosnimkom izraelskog postupanja prema aktivistima flotile za Gazu Video koji je objavio izraelski ministar nacionalne sigurnosti Ben-Gvir prikazuje pritvorene aktiviste vezane patentnim zatvaračem i prisiljene klečati nakon što su ih izraelske snage otele u međunarodnim vodama

Irska ministrica vanjskih poslova u srijedu je izrazila zabrinutost zbog videosnimka koji prikazuje neprimjeren izraelski tretman pritvorenih aktivista Globalne flotile Sumud i zatražila je njihovo trenutno puštanje na slobodu, javlja Anadolu.

"Zgrožena sam i šokirana videosnimkom koji je distribuirao izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir, a na kojem se prema nezakonito pritvorenim učesnicima Globalne flotile Sumud, uključujući irske građane, ni na koji način ne postupa s odgovarajućim dostojanstvom ili poštovanjem", rekla je Helen McEntee.

Napomenula je da je irska ambasada u Izraelu zatražila hitna uvjeravanja da su dobrobit i blagostanje svih irskih građana zaštićeni i da im se pruža sva zaštita na koju imaju pravo prema međunarodnom pravu.

"Također sam zahtijevala njihovo trenutno puštanje na slobodu", rekla je McEntee, dodajući da može uvjeriti njihove porodice i voljene da će irski državljani dobiti svu potrebnu konzularnu pomoć i podršku čim im se odobri pristup.

Izjava je uslijedila nakon što je Ben-Gvir objavio videosnimak s natpisom "Dobrodošli u Izrael", na kojem se vide pritvoreni aktivisti, koje su izraelske snage otele u međunarodnim vodama, kako ih vežu patentnim zatvaračima i prisiljavaju da kleče.

Globalna flotila Sumud objavila je u utorak da je Izrael zaplijenio svih 50 plovila u njenom konvoju pomoći.

Zajedno su prevozila 428 ljudi iz 44 zemlje nakon što su krenuli iz Marmarisa u Turskoj, u novom pokušaju da se probije ilegalna izraelska blokada nametnuta Gazi od 2007. godine.